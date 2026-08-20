Mediaset avanza el casting de 'La Isla de las Tentaciones 11' en tres emisiones especiales y recupera a Montoya por sorpresa

Mediaset lo tiene todo preparado para recuperar 'La isla de las tentaciones' por segunda vez este año con el estreno de su undécima edición. Y Telecinco ya ha comenzado a calentar motores para el regreso de su formato estrella anunciando tres entregas en Mediaset Infinity que adelantarán a los espectadores todas las claves de esta nueva entrega: desde los tentadores, pasando por las parejas y el inesperado regreso de Montoya.

Como suele ser habitual en la cadena antes del estreno de cada edición del reality de parejas y tentadores, la plataforma Mediaset Infinity ofrecerá antes un programa especial que repasará el casting de este año. En este programa especial se muestra a la audiencia todas las parejas que se han presentado al casting de este año, dando alguna que otra pista de quienes conformarán la lista final.

'La isla de las tentaciones' estrena un programa especial de su casting con el inesperado regreso de Montoya

Sin embargo, este año 'La isla de las tentaciones' cuenta con un inesperado invitado en esta tanda de entregas previas al estreno de la nueva edición. José Carlos Montoya regresa al formato que le lanzó al estrellato internacional para sorprender a los aspirantes compartiendo con ellos cómo fue su paso por el reality durante su octava edición, donde se convirtió en uno de los grandes protagonistas.

Esta primera entrega, que ya está disponible en la plataforma, dará paso a la próxima entrega programada para el miércoles 26 de agosto, que se enmarca dentro del clásico 'Rumbo a la isla de las tentaciones', el especial de dos entregas en el que se desvelan por un lado las parejas de la nueva edición y por otro los tentadores que pondrán a prueba el vínculo de los concursantes. En la próxima entrega del miércoles se descubrirán los solteros y solteras que este año acuden al programa para mostrar sus dotes de seducción.

En la última entrega, programada para el miércoles 2 de septiembre en la plataforma, se darán a conocer las parejas que concursarán en 'La isla de las tentaciones 11', ofreciendo un vistazo en exclusiva a cada una de las relaciones, su historia, sus fortalezas, sus puntos débiles y el motivo que les ha llevado a ponerse a prueba en el programa. En esta última entrega antes del estreno de la undécima edición en Telecinco también se mostrará un tráiler de lo que está por venir

"El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que gané. A mí ahora no me la da ni el tato. Y si rompo una pareja, porque sé lo que se sufre cuando te la rompen, yo con esa persona sí me voy", ha comenzado explicando Montoya durante su encuentro con los aspirantes al reflexionar sobre su paso por el formato. "Ya que te has dejado llevar al menos no se la des cuando salgas del programa", ha sugerido sobre las posibles parejas que pueden surgir dentro del concurso.