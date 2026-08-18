Estas son las ocho marcas que ha registrado Telecinco para las pruebas de 'Rueda la letra' y el posible nombre para el nuevo 'El Rosco'

Cada vez queda menos para que Telecinco estrene la que será una de sus grandes apuestas para esta temporada: 'Rueda la letra', el nuevo concurso que incluirá 'El Rosco' como prueba estrella tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Atresmedia y a 'Pasapalabra' a cesar su emisión. Y por ello, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles.

Después de que por error al abrir el casting para seleccionar a sus concursantes se hablara de la 'Rueda final' como posible título de 'El Rosco', ahora Mediaset ha dado más pistas sobre el programa que presentará Carlos Sobera tras registrar ocho marcas nuevas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tal y como ha avanzado el periodista Xavi Oller y ha verificado El Televisero.

De esta manera, Mediaset sigue avanzando en la producción del nuevo concurso que está destinado a emitirse en las tardes de Telecinco a partir del otoño. Por ahora no hay ni fecha de estreno ni horario pues cabe recordar que '¡Allá tú!' se ha ido consolidando poco a poco a última hora frente a 'Pasapalabra' y ya ha sido renovado hasta 2027 con Juanra Bonet al frente.

Entre algunas de las marcas registradas vemos tres que podrían ser la forma con la que denominar a partir de ahora a 'El Rosco' pues cabe recordar que esta marca está registrada por ITV Studios, la productora de 'Pasapalabra', por lo que Telecinco no podrá hacer uso de ella. Y como solución, el grupo parece haber encontrado una solución. Así, los tres títulos registrados que estarían entre las opciones que baraja Mediaset para nombrar a la prueba estrella son 'La rueda', 'La rueda de las letras' y 'La rueda de las palabras'.

De este modo, Mediaset insiste en utilizar 'La Rueda' como el sustituto de 'El Rosco' después de que el nombre del concurso lleve intrínseca esa palabra. Y es que en definitiva, la prueba estelar que durante 26 años ha acompañado a 'Pasapalabra' se trata precisamente de una rueda de 25 letras.

Por otro lado, Mediaset y Bulldog TV llevan trabajando durante todo el verano en el proceso de elaboración de la mecánica de 'Rueda la letra'. Y es que aunque tienen los derechos de 'El Rosco', el programa tiene que atraer al público y tiene que alejarse de las pruebas que vemos en 'Pasapalabra' si no quieren que ahora sean Atresmedia e ITV Studios quienes les denuncien por plagio después de que MC&F y Mediaset hayan presentado una demanda contra ellas por el gran parecido de 'AlaZ' con 'El Rosco'

Y a la espera de conocer en qué consistirán todas estas pruebas que antecedan al reto final con 'El Rosco', Telecinco ha registrado también otras marcas que parecen ser las elegidas para denominar a todos esos juegos que formarán parte de 'Rueda la letra'. Algunos de ellos pueden dar pistas sobre que una de las pruebas será musical como 'La pista musical' de 'Pasapalabra'. Se trata de 'Con dos palabras', 'Palabras que dan la nota', 'Sin palabras', 'Palabras ocultas' y 'Primeras palabras'.

Captura con las marcas registradas por Mediaset para 'Rueda la letra'

La batalla judicial de Mediaset y MC&F con Atresmedia por 'Pasapalabra' y 'AlaZ'

Mientras Mediaset y Bulldog TV trabajan en la producción de 'Rueda la letra', cabe recordar que el grupo también movió ficha en lo judicial junto a MC&F, la productora holandesa que posee los derechos de El Rosco y que ha iniciado una demanda contra ITV Studios y Atresmedia. Secundada por Mediaset, su objetivo prioritario será paralizar la emisión de 'AlaZ' en Antena 3 por supuesto plagio con respecto al juego circular.

El grupo italiano ve claro que Atresmedia y la compañía británica no han ejecutado realmente la sentencia del alto tribunal porque 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', en antena desde el pasado 19 de junio, "contraviene" los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la misma. En resumen, consideran que es una prolongación irregular de 'El Rosco' que tienen prohibido emitir por mandato de la Justicia.

Asimismo, desde Mediaset también esperan una resolución por parte de la Oficina de Marcas y Patentes de Europa tras haber solicitado que la marca 'Pasapalabra' pase a estar registrada por MC&F al considerar que ese término procede de la terminología que utilizan los concursantes para pasar "palabra" durante El Rosco.