Despejado el futuro de '¡Allá tú!' y 'El precio justo' la próxima temporada en Telecinco ante la llegada de 'El Rosco'

Si hay un género por el que está apostando fuerte Telecinco en estos últimos meses es por el de los concursos. De hecho, la cadena de Mediaset cuenta actualmente con dos de estos programas en su parrilla: 'El precio justo' en el access sobremesa y '¡Allá tú!' a última hora de la tarde antes del informativo de las 21 horas.

El buen rendimiento de ambos programas llevó a Mediaset a renovarlos y seguir contando con ellos durante este verano. La gran incógnita estaba en qué pasaría con los programas que presentan Carlos Sobera y Juanra Bonet en otoño y más con el concurso de las cajas ante la llegada del nuevo concurso que incluirá El Rosco de 'Pasapalabra' como prueba estrella.

Pues bien, los fans de ambos programas pueden estar tranquilos pues tanto 'El precio justo' como '¡Allá tú!' tienen garantizada su continuidad hasta 2027. Así, según ha avanzado la cuenta Poco Pasa TV; Mediaset mantiene su confianza en ambos formatos y los ha renovado por nuevas entregas hasta enero de 2027.

Con ello, después de que ambos programas hayan hecho un parón en sus grabaciones por el verano, Fremantle y Getsmusic retomarán ambos programas tras las vacaciones. Así, en el caso del concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina volverá a grabar sus nuevas entregas en el arranque de la temporada y el de Juanra Bonet tiene fijado su regreso el 15 de septiembre.

La decisión llega después de que tanto 'El precio justo' como '¡Allá tú!' superen la media diaria de la cadena. De hecho, el programa de las cajas alcanzó este jueves su mejor dato desde junio al anotar un buen 10,3% y 718.000 espectadores siendo el espacio más visto de la tarde de la cadena y confirmándose como el mejor rival para 'Pasapalabra' y 'Aquí la tierra'. Todo después de un mes en el que se ha visto afectado por el Mundial como también le ha sucedido al concurso de Roberto Leal.

Por su parte, 'El precio justo', aunque ha perdido audiencia en las últimas semanas, se mantiene en torno al 8-9% de media, suficientes como para continuar la próxima temporada completando la oferta matinal junto a 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'.

Mejor cuota desde el 1 de junio para #AlláTú en @telecincoes con un 10.3%, 718.000 y 1.217.000 espectadores únicos



📦 LÍDER en fidelidad con un 59%



📦11.1% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Mcq0RsNOX0 — Dos30' (@Dos30TV) July 17, 2026

¡Allá tú!' seguirá en las tardes de Telecinco a la espera de El Rosco

Con la renovación de '¡Allá tú!' queda por ver cómo configurará Telecinco su parrilla de tarde en septiembre y qué hará con el concurso que conduce Juanra Bonet para hacer hueco en su franja al estreno del nuevo formato que incluya El Rosco con el que luchar contra 'AlaZ' y 'Pasapalabra'.

No obstante, cabe recordar que Mediaset se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares que han pedido tanto el grupo como la productora holandesa MC&F por el parecido de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' con 'El Rosco' saltándose todas las indicaciones de la sentencia que condenó a Atresmedia e ITV Studios y obligó al cese de la prueba final del concurso.