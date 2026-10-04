El dictamen de las audiencias al cambio de 'Malas Lenguas Noche' en RTVE: Así se salda el duelo con la otra gran tertulia de la noche

RTVE repitió la estrategia de programación que se puso en práctica la pasada semana con 'Malas Lenguas Noche'. El espacio de actualidad y análisis conducido por Jesús Cintora se trasladó nuevamente de La 2, su cadena original, a La 1 después del partido de fútbol que disputó España contra la República Checa en el torneo Nations League.

Esto mismo ocurrió el sábado 26 de septiembre, cuando la corporación determinó colocar la versión 'deluxe' de 'Malas Lenguas' en su canal principal tras el encuentro entre nuestra Selección e Inglaterra. Entonces, ese movimiento de parrilla se justificó por el inicio de la acampada en la Puerta del Sol, como símbolo de la crisis política y social derivada de la problemática con la vivienda.

La maniobra de TVE resultó fructuosa y se saldó con un gran 13,9% de cuota de pantalla y 831.000 telespectadores de media. Se trató de un récord histórico para la marca 'Malas Lenguas Noche', favorecido por el 43% de share y los 4.356.000 fieles que congregó previamente el partido. Por eso, este fin de semana se ha vuelto a replicar el mismo esquema de programación.

Tras el choque, esta vez entre España y la República Checa, que arrasó igualmente con un 39,5% y casi 4,4 millones de seguidores, La 1 lanzó el formato comandado por Jesús Cintora, que se extendió durante toda la noche (finalizando más allá de las dos de la madrugada) y reeditó el éxito con un 13,6% y 841.000 televidentes. Es decir, decreció tres décimas respecto al sábado anterior, pero subió ligeramente en miles (+10.000), siendo, por tanto, máximo histórico en este parámetro.

Así, 'Malas Lenguas Noche' lideró sin rival, imponiéndose con creces al 9,3%, 8,6% y 8,4% de 'La ruleta de la suerte noche' en Antena 3, al 9% del 'Blockbuster' de Cuatro o al 6% y 6,5% del cine de Telecinco. No obstante, es en el duelo con la otra gran tertulia de la velada, 'La Sexta Xplica', donde prestamos especial atención. La particular pugna con el programa encabezado por José Yélamo en la cadena de Atresmedia se saldó sin sorpresas, con una victoria clara.

Mientras 'Malas Lenguas Noche' cosechó un 13,6%, 'La Sexta Xplica' anotó un 6,8%, que se tradujo en 426.000 televidentes. Eso sí, mejoró notablemente el rendimiento de la semana anterior (4,9% y 349.000), creció al mayor dato en cuatro meses y, a su vez, propició el sábado más fuerte en dos meses para La Sexta con un 5,3%.

🗣️ #LASEXTA_XPLICA en @lasextatv obtuvo 2.594.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El programa registró 426.000 espectadores de media y un 6,8% de cuota de pantalla. #Audiencias📺📊 pic.twitter.com/XiWt6Ei37W — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 4, 2026

Inversa evolución entre 'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica'

Además, conviene resaltar cómo la evolución de ambas tertulias fue inversa gracias a la curva minuto a minuto publicada por el analista Hugo Carabaña. Mientras 'Malas Lenguas Noche' experimentó una tendencia claramente descendente, pasando de más de un 15% a cuotas en torno al 10%; 'La Sexta Xplica' acusó una progresión muy positiva, subiendo de un 5% a cifras por encima del 10%. Incluso, Yélamo dio el sorpasso a Cintora en el tramo final.