Belén Esteban reacciona al éxito de su nuevo 'Belenazo' en 'De Viernes' y responde a la crítica que todos le hacen

Una semana después de su explosivo scoop en 'De viernes', Belén Esteban pisaba el plató del programa para enfrentarse a las preguntas de sus colaboradores. Esta fue la primera vez que la Patrona se sentaba en un espacio de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame', hace más de dos años, y fue recibida por todo lo alto.

Aunque las audiencias fueron espectaculares, cosechando un excelente 19,7% de share, lo que supuso un nuevo 'belenazo', las críticas hacia el programa y hacia la entrevista no fueron igual de buenas. Y es que el exceso de publicidad, de lo que la propia Belén Esteban se quejó, así como su reserva a hablar de determinados temas, fueron muy comentados en redes sociales.

Muchos espectadores llegaron a pensar que el comunicado que Jesulín de Ubrique y María José Campanario enviaron horas antes de la entrevista fue el motivo por el cual la de Paracuellos se mostró tan cauta a la hora de responder a algunas preguntas de los colaboradores de 'De viernes'. Pero esto es algo que ella ya se ha encargado de negar.

Este sábado, aún con la resaca de su reaparición en Telecinco, Belén Esteban salía de su casa de Paracuellos del Jarama para ir a comer. A su salida la esperaban los reporteros de Europa Press para conocer de primera mano cómo se encontraba y si estaba satisfecha con la entrevista. Al ser preguntada por el comunicado de Jesulín y María José y si esa fue la razón por las que estuvo "más reprimida en sus palabras", ella dejó claro que en absoluto. "¿Yo reprimida? A mí no me da miedo el comunicado, yo respondía a los que me contestaban, había cosas por supuesto que no quería contestar", sentenció contestando así a todos los que han criticado su tibieza en esta entrevista y que estuviera cohibida por esa posible demanda.

Las enigmáticas palabras de Belén Esteban sobre su hija Andrea

"¿Te sorprendió la actitud de algunos colaboradores?", quiso saber la reportera, a lo que ella respondió negativamente: "No, la verdad es que no". Además, explicó que "no me sentó mal que quisieran sacar a la palestra a mi hija, que os encanta hacer un drama. No me sentó mal, pero aunque ellos digan lo que quieran, mi hija es anónima y esta semana se sabrá", aseguró de forma enigmática.

Ante los micrófonos de Europa Press, Belén Esteban también se refirió al desafortunado comentario de Beatriz Trapote, quien aseguró en 'De viernes' que Belén llevaba faja porque no hacía una buena alimentación, y tampoco hacía deporte. Aunque la invitada no lo oyó en ese momento, Lydia Lozano se encargó de comunicárselo, lo que provocó un tenso momento entre la mujer de Víctor Janeiro y la madre de Andrea.

Al ser preguntada por el tema, la excolaboradora de 'Sálvame' confesó que "yo lo que dijo Beatriz Trapote no lo oí, como lo dijo Lydia me enteré, pero vamos… yo creo que lo que le sentó mal es cuando le dije a Santi Acosta que no quería un cara a cara con ella". Y quiso dejar claro que si se negó "no es por cobardía. Es más, ayer era mi entrevista, me preguntaron '¿tienes algún problema?', y yo dije 'no tengo ningún problema'. Con esto no quiero ser prepotente, pero es que yo no quiero un cara a cara con esta señora, porque esta señora no pinta nada en mi vida", sentenció.

Fue nada más entrar al plató Beatriz Trapote cuando Lydia Lozano le soltó a su excompañera lo que la periodista había dicho de ella: "Decirle a una persona que lleva faja porque tiene mala alimentación no es bonito, no es bonito". "¿Cómo?", preguntó sin dar crédito Belén Esteban, antes de levantarse y mostrar todo lo que llevaba encima: "Mira, te voy a decir todo lo que llevo. Llevo sensor de azúcar, llevo bomba de insulina y llevo faja. Y llevo 22 clavos en esta pierna y dos placas. Estoy para que me compre el Corte Inglés, cariño". Unas palabras que provocaron la ovación de todo el público presente.