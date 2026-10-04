'Valle Salvaje', avance semanal del 5 al 9 de octubre: Manuela, desenmascarada y el vuelco de Rosalía con Rafael en TVE

'Valle Salvaje' retomará la normalidad esta semana en la programación de tarde de La 1 salvo cambios de última hora. Así, tras faltar a su cita con la audiencia el pasado jueves por la reposición de los capítulos de 'La Promesa' que se emitieron en prime time, esta semana el serial de Bambú Producciones ofrecerá cinco nuevos episodios en su horario habitual.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 5 de al viernes 9 de octubre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 499 de 'Valle Salvaje' - Lunes 5 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio sigue tratando de saber que oculta Genaro y no duda en preguntarle que es lo que le une a Bárbara.

Mercedes se enfrenta con Victoria por no haberse ceñido al plan que tenían con respecto a Enriqueta y ella se defiende asegurando que Enriqueta le pone de los nervios y la sacó de quicio y que rabia solo de pensar que le exige un dinero que le corresponde pagar a José Luis.

Paralelamente, Enriqueta se enfrenta con Victoria dejándole claro que lo que dicen en palacio sobre ella es verdad y que todo lo que toca se termina pudriendo. Y, viendo sufrir a Mercedes, Victoria toma una decisión que puede cambiarlo todo. ¿Pero mantendrá su palabra?

Amadeo asegura a Francisco que dentro del baúl hay una maldición y algo peligroso y que escuchó ruidos en su interior. Después, Leonor confirma a Martín que ha escuchado como un lamento dentro del baúl.

Alejo no duda en hablar con Manuela y le confiesa que entre él y Luisa ya no hay nada y que puede estar tranquila. Después, es Luisa la que le advierte que aunque haya roto con Alejo, él jamás se enamorará de alguien como ella. Pero Manuela insiste en que se casará con él.

Y finalmente, Bárbara se enfrenta con Genaro y le solicita que por favor se marche para siempre del Valle y salga de su vida.

Por su parte, José Luis acusa a su hijo de estar buscando a Adriana en Rosalía y le recuerda que Lucas no es hijo de Rosalía sino de su mujer. Mientras, Leonor no duda en preguntarle a su hermana si está enamorada del duque.

Avance del capítulo 500 de 'Valle Salvaje' - Martes 6 de octubre

Victoria y Mercedes lanzan a Enriqueta una inesperada oferta a cambio del dinero que exige.

Mientras, Alejo y Luisa deciden desenmascarar a Manuela, pero su plan puede volverse en su contra. ¿Qué consecuencias traerá?

Avance del capítulo 501 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 7 de octubre

Descubierta, Manuela actuará en consecuencia. Por su parte, Enriqueta tilda de locura el plan de Victoria y Mercedes: ¿casarse ella con José Luis?

Mientras, Hernando propone a su amigo un nuevo golpe contra Rafael ¿qué trama ahora?

Avance del capítulo 502 de 'Valle Salvaje' - Jueves 8 de octubre

Enriqueta deja volar su imaginación ante la idea de casarse con José Luis y comparte su plan con Braulio. En él busca consuelo Manuela, que le confiesa ser incapaz de contarle la verdad a su padre.

En cuanto a Rosalía, un encontronazo con José Luis activa las alarmas del duque.

Avance del capítulo 503 de 'Valle Salvaje' - Viernes 9 de octubre

Manuela se queda sin salida ante la dura reacción de su padre. Mientras, ajenos a todo, Alejo propone a Luisa adelantar su boda.

Y Rosalía, desbordada por lo que siente por Rafael, se rompe con su hermana ¿qué decisión tomará ahora?