'Valle Salvaje', avance capítulo 499 del lunes 5 de octubre: La decisión de Victoria que lo cambia todo en RTVE

Tras retirar su emisión el jueves para ofrecer la reposición de los capítulos de 'La Promesa' que emitió en prime time el miércoles con motivo de la boda de Ángela y Curro, 'Valle Salvaje' ha regresado este viernes a la parrilla de tarde de La 1 con total normalidad después del fuerte malestar que generó entre su audiencia ese cambio.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio sigue tratando de saber que oculta Genaro y no duda en preguntarle que es lo que le une a Bárbara.

Mercedes se enfrenta con Victoria por no haberse ceñido al plan que tenían con respecto a Enriqueta y ella se defiende asegurando que Enriqueta le pone de los nervios y la sacó de quicio y que rabia solo de pensar que le exige un dinero que le corresponde pagar a José Luis.

Paralelamente, Enriqueta se enfrenta con Victoria dejándole claro que lo que dicen en palacio sobre ella es verdad y que todo lo que toca se termina pudriendo. Y, viendo sufrir a Mercedes, Victoria toma una decisión que puede cambiarlo todo. ¿Pero mantendrá su palabra?

Amadeo asegura a Francisco que dentro del baúl que trajo Genaro hay una maldición y algo peligroso y que escuchó ruidos en su interior. Después, Leonor confirma a Martín que ha escuchado como un lamento dentro del baúl.

Alejo no duda en hablar con Manuela y le confiesa que entre él y Luisa ya no hay nada y que puede estar tranquila. Después, es Luisa la que le advierte que aunque haya roto con Alejo, él jamás se enamorará de alguien como ella. Pero Manuela insiste en que se casará con él.

Y finalmente, Bárbara se enfrenta con Genaro y le solicita que por favor se marche para siempre del Valle y salga de su vida.

Por su parte, José Luis acusa a su hijo de estar buscando a Adriana en Rosalía y le recuerda que Lucas no es hijo de Rosalía sino de su mujer. Mientras, Leonor no duda en preguntarle a su hermana si está enamorada del duque.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dejaba claro a Mercedes que no permitirá que Enriqueta se salga con la suya y que tampoco le va a dar el gusto a José Luis de pagar sus deudas.

Después de pillarle en su alcoba, Bárbara advertía a Genaro que empieza a tener la sensación de que se equivocó en confiar en él y que no paran de crecer sus dudas y sospechas sobre él. Y Pedrito descubría lo que oculta Genaro, pero ¿podrá el niño alertar a alguien?

Mientras, Martín y Pepa descubrían que el baúl con el que llegó Genaro al Valle pertenece a una familia noble cuyo apellido empieza por "S" poniendo en jaque al nuevo lacayo. Mientras, Atanasio y Matilde interrogaban a Bárbara para saber qué le hizo Genaro para que se tensara tanto al preguntarle por él.

Manuela soltaba en mitad de la cena familiar que le encantaría poder tener muchos hijos con Alejo. Después, la hija de don Hernando le aseguraba a Luisa que fue Alejo quién le dio el primer beso y que el segundo fue compartido entre ambos y dejaba en el aire que haya más besos.

Por su parte, Braulio no dudaba en enfrentarse con Manuela y le soltaba a la cara que es una egoísta, caprichosa y una consentida insoportable y que no va a seguir su juego.

Rosalía le dejaba claro a Rafael que lo último que desea es que ella sea el motivo de disputa con su padre y su familia y que ella con estar junto a los niños y verles crecer se da por satisfecha y que no pretende ocupar un lugar que no le corresponde.

Finalmente, Victoria se encaraba con Enriqueta y no dudaba en decirle que Alejo le hizo un gran favor librándola del malnacido de su esposo y que ella sigue el mismo camino. Tras ello, le amenazaba para que se marche del Valle definitivamente pero ella se negaba.