'Valle Salvaje', avance capítulo 498 que RTVE aplaza al viernes 2 de octubre: La expulsión de Enriqueta y un secreto

Pese a que estaba previsto para este jueves, La 1 decidía retirar de su programación a última hora 'Valle Salvaje' para ofrecer en su lugar la reposición de los dos capítulos de 'La Promesa' que emitió con gran éxito en el prime time y late night del miércoles con motivo de la boda de Ángela y Curro.

Un movimiento in extremis que ha provocado un gran malestar entre los seguidores de 'Valle Salvjae' y también de 'La Promesa' por el maltrato de la cadena pública hacia sus dos seriales diarios, que han cerrado septiembre manteniendo su liderazgo con un 11,7% frente a sus rivales.

De este modo, el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' ha sido pospuesto hasta este viernes 2 de octubre en su horario original. En él, Victoria le deja claro a Mercedes que no permitirá que Enriqueta se salga con la suya y que tampoco le va a dar el gusto a José Luis de pagar sus deudas.

Después de pillarle en su alcoba, Bárbara advierte a Genaro que empieza a tener la sensación de que se equivocó en confiar en él y que no paran de crecer sus dudas y sospechas sobre él. Y Pedrito descubre lo que oculta Genaro, pero ¿podrá el niño alertar a alguien?

Mientras, Martín y Pepa descubren que el baúl con el que llegó Genaro al Valle pertenece a una familia noble cuyo apellido empieza por "S" poniendo en jaque al nuevo lacayo. Mientras, Atanasio y Matilde interrogan a Bárbara para saber qué le hizo Genaro para que se tensara tanto al preguntarle por él.

Manuela suelta en mitad de la cena familiar que le encantaría poder tener muchos hijos con Alejo. Después, la hija de don Hernando le asegura a Luisa que fue Alejo quién le dio el primer beso y que el segundo fue compartido entre ambos y deja en el aire que haya más besos.

Por su parte, Braulio no duda en enfrentarse con Manuela y le suelta a la cara que es una egoísta, caprichosa y una consentida insoportable.

Rosalía le deja claro a Rafael que lo último que desea es que ella sea el motivo de disputa con su padre y su familia y que ella con estar junto a los niños y verles crecer se da por satisfecha y que no pretende ocupar un lugar que no le corresponde.

Finalmente, Victoria se encara con Enriqueta y no duda en decirle que Alejo le hizo un gran favor librándola del malnacido de su esposo y que ella sigue el mismo camino. Tras ello, le amenaza para que se marche del Valle definitivamente pero ella se niega.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo se enfrentaba con don Hernando y le hacía ver que si le obliga a casarse con Manuela hará de su hija una desdichada porque él nunca la amará. Pero él le dejaba claro que la boda ya está en marcha y sino acepta lo pagará caro.

Tras ello, Alejo insistía a Luisa para convencerla de que la necesita y que él solo no va a poder romper con los planes de boda de don Hernando y Manuela. Mientras, Braulio le confesaba a su primo que Manuela tenía todo planeado para que Luisa viera como se besaban.

Por su parte, don Hernando trataba de convencer a José Luis para que haga algo y provoque que Alejo le pida la mano a su hija porque sino no podrán anunciar a bombo y platillo su enlace.

Mercedes respondía al chantaje de Enriqueta y le confesaba que no tiene ese dinero que le pide y Enriqueta le respondía que ella no pero que Victoria sí y que ahora que son tan amigas se lo puede pedir prestado. Después, Victoria le mostraba su malestar a Mercedes porque no le contara su conversación con la madre de Braulio.

Atanasio compartía sus sospechas sobre el pasado de Genaro como lacayo ante Matilde y Martín. Paralelamente, Francisco trataba de saber cuándo llegó hasta el Valle y si traía algo de equipaje. Y Amadeo trataba de saber lo que esconde el baúl que trajo Genaro.

Rafael le entregaba a Rosalía una joya de la familia y le pedía que por favor la luzca en la cena familiar a la que está invitada.