'Valle Salvaje', avance capítulo 497 del miércoles 30 de septiembre: Alejo, amenazado y la revelación sobre Manuela

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 30 de septiembre, Alejo se enfrenta con don Hernando y le hace ver que si le obliga a casarse con Manuela hará de su hija una desdichada porque él nunca la amará. Pero él le deja claro que la boda ya está en marcha y sino acepta lo pagará caro.

Tras ello, Alejo insiste a Luisa para convencerla de que la necesita y que él solo no va a poder romper con los planes de boda de don Hernando y Manuela. Mientras, Braulio le confiesa a su primo que Manuela tenía todo planeado para que Luisa viera como se besaban.

Por su parte, don Hernando trata de convencer a José Luis para que haga algo y provoque que Alejo le pida la mano a su hija porque sino no podrán anunciar a bombo y platillo su enlace.

Mercedes responde al chantaje de Enriqueta y le confiesa que no tiene ese dinero que le pide y Enriqueta le responde que ella no pero que Victoria sí y que ahora que son tan amigas se lo puede pedir prestado. Después, Victoria le muestra su malestar a Mercedes porque no le contara su conversación con la madre de Braulio.

Atanasio comparte sus sospechas sobre el pasado de Genaro como lacayo ante Matilde y Martín. Paralelamente, Francisco trata de saber cuándo llegó hasta el Valle y si traía algo de equipaje. Y Amadeo trata de saber lo que esconde el baúl que trajo Genaro.

Rafael le entrega a Rosalía una joya de la familia y le pide que por favor la luzca en la cena familiar a la que está invitada.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta volvía a mover ficha y chantajeaba a Mercedes: o paga la deuda de José Luis o denunciará a Alejo por el asesinato de su esposo y a ella por encubrirle. Pero Mercedes no tiene ese dinero.

Rosalía informaba a José Luis y Rafael que su hermana Leonor va a pasear tanto a Lucas como a su hija María y al ver la reacción de su padre, Rafael daba la cara por la mujer y dejaba claro que Rosalía seguirá en el Valle hasta que ella quiera y que él espera que sea para siempre.

Luisa se encaraba con Alejo después de haberle visto besándose con Manuela y de ver como todo el mundo planea su boda y él no hace nada por evitarlo.

Por otro lado, Enriqueta se enfrentaba con Francisco y le advertía que como siga siendo un respondón se verán obligados a buscar a otro mayordomo. Y Leonor después se quejaba de que Enriqueta cada vez se comporta más como si fuera la dueña del palacio.

Mientras, Genaro seguía investigando y trataba de sacar información a Pedrito sobre el pasado de Bárbara y Atanasio les pillaba juntos.