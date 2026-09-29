Una entrevistada da plantón en directo a Joaquín Prat en 'El Tiempo Justo' por las mofas de Aldo Comas: "Os dan por..."

'El Tiempo Justo' ha recibido el desplante de una entrevistada que desde la Puerta del Sol de Madrid, donde se mantiene la acampada, estaba atendiendo al equipo del programa matinal de Telecinco que encabeza Joaquín Prat. La invitada se ha sentido ninguneada por Aldo Comas, artista y colaborador del formato, y ha dicho 'hasta aquí'.

El presentador del matinal ha conectado en directo con Carlos Garayoa para informar del requerimiento que la Comunidad del Madrid ha trasladado a la Delegación del Gobierno para que desaloje la Puerta del Sol en un plazo no superior a 48 horas. Y tras ofrecer esta noticia, el reportero ha acercado el micrófono a Paca Blanco, una mujer de 77 años de edad que el próximo 30 de noviembre será desahuciada.

Presidenta de la asociación Las Olvidadas y superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que entre 1941 y 1985 ejerció como mecanismo de control y represión sobre mujeres jóvenes, ha alzado la voz en 'El Tiempo Justo' después de toda una vida "luchando y sufriendo".

La entrevistada, que se ha reconocido como una persona "vulnerable", ha denunciado públicamente que la quieren expulsar de su vivienda para hacer "especulación" y se ha mostrado "escéptica" con ese 'Decreto Maricarmen', pues duda de si su cobertura acabará llegando a ella o no. Entretanto, ha criticado que la alternativa habitacional que le han ofrecido es cobijo en una residencia de monjas. Sin embargo, después de haber sido superviviente del Patronato durante la dictadura y de haber cohabitado ya con monjas, Paca es tajante: "no las quiero ni ver".

Pues bien, este aspecto ha sido motivo de cachondeo por parte de Aldo Comas, que ha frivolizado con sus circunstancias: "Ay, de repente van las monjas y le salvan... Es bonito. Me gusta que ahora las monjas la vayan a salvar". "Que no quiere; Paca no quiere irse a vivir a una residencia gestionada por religiosas", le ha puntualizado Joaquín Prat.

Paca se planta: "Si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros"

"Bueno, no pasa nada, váyase un tiempo con las monjas", ha insistido el actor y empresario. En ese momento, Paca se ha plantado y ha abandonado la conexión: "Vamos a ver, si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros". "Hala, ahí lo tienes, es que esto es lo que pasa. Ella ya no nos quiere atender", ha lamentado el conductor de 'El Tiempo Justo'.

"A tomar por culo", ha repetido Paca mientras se retiraba el retorno del programa y se marchaba del lugar en el que se encontraba junto al periodista Carlos Garayoa. "Que se vaya con las monjas, es como justicia Divina", ha reiterado, por su parte Aldo Comas, continuando así con sus mofas hacia la señora en cuestión entre carcajadas.