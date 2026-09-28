Telecinco anuncia lo nunca visto en 'La Isla de las Tentaciones': ¿Cuándo se emitirá la hoguera "más impactante" de la historia esta semana?

Telecinco avisa de que las entregas de este lunes y miércoles de 'La Isla de las Tentaciones' albergarán "una de las hogueras más desgarradoras de la historia". El reality estrella de la cadena afronta esta semana una cita "histórica", cuyas primeras imágenes muestran lágrimas, gritos, alguna que otra carrera por la playa, como viene siendo costumbre en el formato, y una situación "fuera de control".

La hoguera de las chicas pendiente para esta semana, que promete alzarse como uno de los puntos fuertes de la undécima edición, quedará reservada para la emisión del próximo miércoles 30 de septiembre (23:00 horas), con una tanda de contenido de alto voltaje que comenzará con la convocatoria de los chicos frente a la tablet de este lunes.

"Lo nunca visto", ha anunciado Telecinco entre imágenes de las participantes perdiendo los papeles en la playa durante el visionado. "La mejor hoguera en estas once ediciones por intensa y por desgarradora", advirtió Sandra Barneda este domingo desde 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'.

'La Isla de las Tentaciones' avanza las primeras imágenes de la hoguera más desgarradora de la historia del programa en Telecinco

'La isla de las tentaciones' repite así imágenes ya conocidas dentro del formato, con alguna que otra concursante corriendo, otras abatidas en la orilla de la playa entre lágrimas y una Sandra Barneda completamente superada por las circunstancias, tratando de poner orden. "¡Por favor, Nacho, no!", llega a pedir la presentadora entre gritos en un momento clave del avance emitido por Mediaset.

Y es que, de acuerdo con las imágenes adelantadas, Nacho de Borbón irrumpirá en mitad de la hoguera de las chicas, colándose en el set, preso de un ataque de rabia, y desobedeciendo las órdenes de la presentadora y el equipo. En una imagen muy similar a la de Montoya, se puede ver al joven corriendo por la playa a toda velocidad hasta dar con el lugar donde se encuentra su novia. No obstante, el asalto a una hoguera será un hecho totalmente inédito.

"¡Fuera de la hoguera!", termina exigiendo Sandra Barneda al final del dramático tráiler avanzado por Telecinco para dar cita a los espectadores con 'La isla de las tentaciones' esta semana. Sin embargo, e insistimos, para ese momento habrá que esperar al miércoles. Si bien, la entrega de este lunes por la noche estará protagonizada por la segunda hoguera de los chicos, donde Kico y Rubén vivirán una noche llena de emociones. En paralelo, Nacho tendrá que enfrentarse a las imágenes de Náyades con Andrea, lo que derivará en esa fuga de la Villa para reunirse con su pareja.