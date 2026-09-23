¿Quiénes son Miguel y Mara, la nueva pareja que llega hoy a 'La Isla de las Tentaciones 11', con un pasado en el formato?

'La Isla de las Tentaciones' tiene preparada una entrega cargada de emociones y nuevos rostros para este miércoles 23 de septiembre en Telecinco. Será entonces cuando Nando e Isa tengan finalmente su hoguera de confrontación y justo después, el reality dará la bienvenida a una nueva pareja: Miguel y Mara. Los dos jóvenes llegan a República Dominicana dispuestos a poner a prueba su relación con un explosivo pasado relacionado con algunos nombres del formato.

Nando e Isa se reencontrarán junto a Sandra Barneda en el programa de este miércoles para tomar una decisión final que afectará de lleno a su futuro en el programa. La pareja tendrá que decidir si quieren abandonar la experiencia, juntos o separados, o si por el contrario quieren seguir poniendo a prueba su vínculo sometiéndose a la tentación que encierra cada una de las villas.

Mara y Miguel se unen a 'La Isla de las Tentaciones' como nueva pareja tras la hoguera de confrontación de Isa y Nando

La sexta entrega de la undécima edición trae también a una nueva pareja a 'La isla de las tentaciones'. Miguel tiene 25 años y Mara 22 y ambos vienen de Alicante para comprobar cómo de sólida es su relación que apenas alcanza los seis meses de duración. Cabe destacar que la joven no es una extraña en el formato, pues ya concursó como tentadora en la novena edición emitida en Telecinco, donde conoció a Juanpi Vega.

Mara y Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9'

Precisamente, cuando Mara conoció a su actual pareja aún no había terminado su historia de amor con Juanpi, que en esos momentos se encontraba concursando en 'GH DÚO'. Sin embargo, la joven no dudó en apostar por su nueva ilusión y separar su camino del televisivo, embarcándose en una historia de amor que durante los últimos meses ha estado marcada por la desconfianza y la dependencia de Miguel.

Es por eso que la pareja recurre a 'La isla de las tentaciones' para comprobar si realmente están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, un nuevo amor puede borrar lo que han estado construyendo durante los últimos seis meses. A partir de este miércoles, Mara y Miguel emprenderán la dura tarea de comprobar cómo son cuando no están juntos y cuánto pueden resistir a la tentación.