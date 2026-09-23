'El programa de Ana Rosa' silencia el desahucio de Maricarmen, siendo el único matinal en no informar en la TV generalista

A pesar de que este caso ha dado la vuelta a España por ser el paradigma de una sociedad fallida, 'El programa de Ana Rosa' ha optado por no dedicarle ni un solo minuto en sus tres horas de emisión en la parrilla de Telecinco, convirtiéndose literalmente en el único matinal generalista que no ha abordado el desahucio de Maricarmen a sus 87 años de edad y con un 50% de discapacidad.

Este miércoles, se ha sustanciado la expulsión -después de cuatro intentos- del que ha sido su hogar en el barrio de El Retiro de Madrid durante más de siete décadas. Ha sido puesta en la calle en favor de un fondo de inversión y sin alternativa habitacional, lo que ha despertado una gigantesca ola de indignación y repulsa en buena parte del país.

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La comisión judicial ha ejecutado este controvertido lanzamiento después de no producirse un acuerdo entre Maricarmen y la empresa a la que pertenece esa vivienda, que exigía 1.650 euros de alquiler; más del triple de lo que pagaba hasta ahora (500) y cuantía superior a los 1.350 euros que cobra de pensión.

Una situación dramática que no ha detenido ni el ofrecimiento de una donante: una escritora conocida que prefiere mantener su anonimato y que se había propuesto para sufragar la parte del alquiler a la que no podía hacer frente la anciana a fin de evitar el desahucio in extremis. No obstante, Urbagestión -así se denomina este fondo- ha rechazado esa oferta. De modo que el desalojo ha seguido adelante y se ha consumado pese a existir una aparente solución sobre la mesa.

La antesala a ese desahucio (arrancó poco más tarde de las seis de la mañana) y la estremecedora imagen posterior de Maricarmen cuando ha sido sacada del edificio y trasladada en camilla a una ambulancia, con un futuro totalmente incierto, ha aparecido en todos los magacines informativos a excepción de 'El programa de Ana Rosa'.

En mayor o menor medida, la noticia del día, la que debía acaparar todos los focos, ha encontrado su hueco en 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Espejo Público', 'Al Rojo Vivo' o 'En boca de todos'. Incluso también ha sido tratada, aunque de forma extraordinariamente breve, en 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat, el formato que sucede al de Ana Rosa Quintana en la mañana de Telecinco.

En todas estas ventanas a la actualidad se ha dado cobertura al desahucio, a los centenares de manifestantes frente al edificio de Maricarmen o a la acampada del Sindicato de Inquilinas de Madrid en una mañana de miércoles llena de tensión en la que se han registrado violentas cargas policiales y un ataque a la libertad de prensa, como así han denunciado varios profesionales de la información como Silvia Intxaurrondo. Y es que los agentes, con apoyo de los Antidisturbios, han bloqueado el acceso de los periodistas y reporteros gráficos que intentaban documentar lo que estaba ocurriendo en el lugar.

Pues bien, 'El programa de Ana Rosa' ha considerado que este suceso no era lo suficientemente relevante como para incluirlo en su escaleta. No hablamos de otorgarle un mayor o menor peso dentro de su contenido, sino de directamente integrarlo. En cambio, ni rastro. Ni una sola mención. Circunstancia que llama poderosamente la atención dado que, antaño, este tipo de informaciones han sido recurrentes en el magacín.

En contraposición, Ana Rosa Quintana y su equipo han centrado las miradas en Pedro Sánchez y su presencia en la ONU; en Ceuta, elucubrando sobre un nuevo asalto inminente en la frontera y entrevistando a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma; o en la expulsión de Ana Vázquez, diputada del PP, por parte de Armengol, la presidenta del Congreso, tras mostrar un frasco de gas pimienta en plena sesión.