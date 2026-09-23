Silvia Intxaurrondo denuncia en RTVE lo que ha ocurrido entre la Policía y su equipo en el desahucio de Maricarmen

'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo ha puesto el foco durante gran parte de su emisión en el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que se ha enfrentado este miércoles al cuarto intento de expulsión de la que ha sido su casa en Madrid durante más de siete décadas en favor de un fondo buitre.

La comisión judicial ha ordenado la ejecución del lanzamiento, ya sustanciado, después de no producirse un acuerdo entre la inquilina y el fondo de inversión, que exige 1.650 euros de alquiler -más del triple de lo que pagaba hasta ahora (500 euros)- cuando la mujer cobra 1.350 de pensión.

Una situación dramática que no ha frenado ni el ofrecimiento de una donante. Una escritora conocida, que sin embargo prefiere mantener su anonimato, se ha propuesto para completar la renta de Maricarmen, pagar el alquiler y evitar así el desahucio. No obstante, Urbagestión, ese fondo buitre al que pertenece la vivienda de la víctima, ha rechazado esa oferta.

Esta es la historia de Maricarmen, una mujer con discapacidad de 87 años que va a ser desahuciada por un fondo de inversión. Es la cuarta vez que intentan desahuciarla después de más de 70 años viviendo en la misma casa https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora23S pic.twitter.com/6JVnBlfokE — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 23, 2026

Así las cosas, el desalojo ha seguido adelante y se ha consumado pese a existir, como apuntamos, una solución sobre la mesa. Mientras, medio millar de personas, indignadas con esta injusticia, se han concentrado frente al edificio para impedir -sin éxito- que le dejen sin un techo, pues, con su expulsión, Maricarmen queda literalmente en la calle. No tiene alternativa habitacional pese a sus graves problemas de movilidad que le obligan a vivir en silla de ruedas.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha mantenido durante toda la noche en la vía pública, llegando a montar una acampada en señal de apoyo y solidaridad con la octogenaria. En estas protestas han participado también figuras del ámbito político y artístico como Irene Montero, la cantante Ana Belén o el actor Carlos Bardem.

Un levantamiento que ha tratado de ser dispersado por la Policía y la unidad Antidisturbios en una mañana de miércoles llena de tensión, con violentas cargas policiales y con un ataque a la libertad de prensa, como así han denunciado varios profesionales de la información. Y es que el cordón policial ha bloqueado el acceso de los periodistas y reporteros gráficos que intentaban dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en el lugar, situado en el barrio de El Retiro de Madrid.

De hecho, los medios de comunicación se han visto reducidos a un especio delimitado, pudiendo ejercer su trabajo con enormes restricciones y dificultades. Algo que se ha denunciado desde 'La hora de La 1' de RTVE por parte de Silvia Intxaurrondo. "Los antidisturbios nos han sacado y las imágenes que les estamos dando no son las que nosotros querríamos. Necesitamos que la Policía nos deje pasar porque nos está impidiendo el paso. No entendemos muy bien cuál es la razón para que no podamos informar cuando en el resto de desahucios hemos pedido hacerlo", ha lamentado la periodista.

"La sacan de su casa y la dejan en la calle y se lo podríamos ofrecer en directo, pero la Policía nos impide verlo y, por si acaso lo conseguíamos, nos ha puesto un furgón precisamente por si la imagen podíamos captarla desde lejos. Es imposible que documentemos lo que está sucediendo (...) La pregunta que todos tenemos en la cabeza es: ¿no será que no quieren testigos o que no veamos cómo se saca a una persona de 87 años de una casa en la que ha vivido 70?", ha planteado la presentadora de TVE.

"¿La jueza ha ordenado que la prensa no entre? Si no lo ha ordenado, ¿por qué nos están impidiendo pasar? Miren que llegamos al último rincón de Teherán, pero al número 46 de la calle Sainz de Baranda en Madrid no podemos porque la Policía Nacional lo está impidiendo. Estoy indignada, lo tengo que reconocer, estoy indignada", ha estallado Silvia Intxaurrondo por lo que ha sido considerado un ataque al derecho a la información: "Nos están prohibiendo hacer algo que hemos hecho toda la vida".