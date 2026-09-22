La 1 de TVE estrena un documental sobre el franquismo con un material al que nunca antes ha accedido una cámara de televisión

RTVE es el primer y único medio en el mundo que ha accedido a las criptas de Cuelgamuros para grabar en su interior el estado actual del lugar donde yacen más de 33.800 víctimas de la Guerra Civil. El rodaje, realizado para el documental 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible', con Belén Alonso y Manuel Diéguez a cargo de la dirección, muestra estancias que permanecían cerradas desde hace casi seis décadas y a las que nunca antes había entrado una cámara de televisión.

Esta producción de RTVE se emitirá el próximo viernes 25 de septiembre en el prime time de La 1 tras una nueva entrega de 'Los archivos secretos del NO-DO' y como relevo de 'Lorca, las horas perdidas'. Dentro del bloque temático 'Lo hacemos público', expondrá el exhaustivo trabajo forense en el interior de las capillas desde el año 2023. Y todo, contado desde muy cerca, intentando que el telespectador se sienta uno más del equipo y entienda, fase a fase, lo complicado que es, no solo localizar entre 33.800 víctimas a una de ellas, sino llegar a identificarla con una prueba de ADN si el estado de los restos óseos lo permite.

Este viernes, 25 de septiembre, después de 'Los archivos secretos del NO-DO' en @La1_tve: '𝘾𝙐𝙀𝙇𝙂𝘼𝙈𝙐𝙍𝙊𝙎, 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙤 𝙙𝙞𝙛í𝙘𝙞𝙡 𝙮 𝙡𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚'.#LoHacemosPúblico https://t.co/Xvzmp6BzCo — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 22, 2026

Como apuntamos, y tras décadas clausurado, RTVE accede por primera vez al que se dice que es el lugar con más víctimas del mundo para documentar minuciosamente el trabajo de los expertos. Existe muy poco material de Cuelgamuros; solo se atesoran unas fotos en blanco y negro de 1959, de cuando las cajas negras con los restos de los caídos de la Guerra Civil -la mayoría combatientes franquistas y republicanos- llegaron desde fosas comunes y cementerios de todos los puntos de España. Una vez inhumados, las criptas se cerraron y así han permanecido hasta hace seis años cuando los forenses comenzaron su labor.

Entre las decenas de miles de personas enterradas allí, hasta ahora hay registradas tan solo 214 solicitudes para recuperar sus restos. El equipo encargado de este documental, dirigido por Belén Alonso y Manuel Diéguez, espera y desea que haya muchas más reclamaciones tras su emisión del próximo viernes en horario de máxima audiencia.

El título elegido para esta apuesta, 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible', tiene una explicación: representa lo que sienten a diario Lourdes, René, Elisa, Inma y Paco, el núcleo duro del equipo forense. "La gente se piensa que la ciencia forense lo puede todo, pero no es así. A veces los huesos están tan degradados que es inviable", lamentan. Lo que es cierto es que, pese a las dificultades, llevan intentando cumplir su misión desde 2023, habiendo identificado hasta ahora a 24 personas de las 214 reclamadas. El proceso, como ven, es lento.

El documental en cuestión es un trabajo de DocumentaRTVE, área dirigida por Ángela G. Miranda e integrada en la dirección de Expansión Audiovisual de RTVE, liderada por Josep Vilar. La producción, que incorpora investigación, grandes protagonistas y una mirada retrospectiva sobre la memoria audiovisual española a través del archivo histórico de la Corporación, utiliza recursos propios de los Servicios Informativos de la casa y combina el rigor de la información con nuevas fórmulas narrativas.