RTVE cambia el ritmo de emisión de 'Cifras y Letras': Altera sus horarios esta semana con triple entrega en la programación de La 2

Después de que TVE haya decidido apretar el pie del acelerador con la emisión de 'El túnel: avanza y gana', el concurso que presenta Jesús Vázquez ofreciendo la semifinal y la final este martes y miércoles con doble entrega semanal; La 2 ha optado por repetir la misma estrategia que ha llevado a cabo las semanas anteriores con 'Cifras y letras' justo antes de emitir los primeros minutos del concurso de La 1 en simulcast.

Y es que una vez más, TVE demuestra que 'Cifras y letras' se ha convertido en todo un comodín para la cadena pública emitiendo reposiciones siempre que lo ve necesario o modificando su horario con diferentes motivos. Así, después de que en las semanas anteriores optara por ofrecer doble entrega de estreno del concurso presentado por Aitor Albizua, La 2 repite este mismo plan este martes 22 y el miércoles 23 de septiembre.

De esta manera, tanto este martes como este miércoles, La 2 emitirá primero una reposición de 'Cifras y letras' a las 21:25 horas como es habitual y posteriormente estrenará dos nuevas entregas ambos días a partir de las 22:00 y de las 22:35 horas ofreciendo así consecutivamente los programas 517,518, 519 y 520 respectivamente.

Con ello, el final de la segunda entrega de cada día enlazará directamente con el comienzo de 'El túnel: avanza y gana', que volverá a ofrecerse en simulcast con La 1, con la intención de que el público que esté viendo el formato de Aitor Albizua se pase al de Jesús Vázquez. Un método que la cadena pública suele emplear con más de un estreno para captar al mayor público posible llegando incluso a hacerlo también con otras de sus cadenas de TDT.

Lo más llamativo de todo es que TVE decida seguir este esquema cuando se ha demostrado las últimas semanas que es una maniobra que perjudica y mucho a 'Cifras y letras'. Y es que en los días que se ha seguido el esquema de ofrecer tres entregas la audiencia ha ido de más a menos hasta llevar al concurso a anotar sus peores resultados en meses.

Así, aunque pueda parecer extraño la reposición consiguió el mejor dato de las tres entregas tanto el 9 como el 16 de septiembre con un 5,4% y 612.000 y 5,1% y 589.000 espectadores respectivamente. Mientras que el primer programa de estreno bajó el 9 de septiembre al 4,8% y 557.000 espectadores y al 4,1% y 476.000 el 16 de septiembre. Pero sin duda fue la última entrega la que peor parada salió al descender a un 3,1% y 345.000 y un 2,9% y 317.000 seguidores consiguiendo como decimos sus peores resultados en meses al emitirse ya en pleno prime time.

Audiencias de 'Cifras y letras' del 9 de septiembre:

Reposición (21:26 horas): 5,4% y 612.000

Estreno programa 506 (21:59 horas): 4,8% y 557.000

Estreno programa 507 (22:34 horas): 3,1% y 345.000

Audiencias de 'Cifras y letras' del 16 de septiembre: