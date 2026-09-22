'La Promesa', avance del próximo capítulo del miércoles 23 de septiembre: El rapto de Leocadia a Janita en la serie de RTVE

En el capítulo 912 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este miércoles 23 de septiembre, Leocadia recibe la noticia de que Pía será la madrina con frialdad. Y el marqués, ¿cómo reacciona? Cristóbal comunica a Teresa y Petra que ambas serán ama de llaves hasta la boda: Teresa estará al mando del día a día y Petra preparará fichas de los invitados. Martina interroga a Jacobo sobre su historia. Este se indigna al entender que no se creen lo que ha contado.

Curro pide a Manuel y Julieta que piensen en una sorpresa para Ángela en la boda: algo que compartir con los presentes. ¡Se les ocurre algo! Repartirán bolsitas con semillas de La Promesa y un poema de amor. Ángela da su primera clase legal y fracasa: los alumnos no entienden nada. La mujer está triste y Máximo intercede para que le den otra oportunidad.

Tomasa cuenta a Julio por qué está siendo amable: es una estrategia para ganar la confianza del servicio. ¡Su objetivo es hundir la boda! Jana ha desaparecido, y esta vez, no está con Carlo. No saben que Leocadia se la ha llevado a su habitación y la mira de forma inquietante.

Resumen del capítulo 911 de 'La Promesa' emitido este martes 22 de septiembre

ulieta no entiende de dónde ha sacado Ciro tanto dinero. Además, se ha comprado un reloj carísimo... El muchacho ataja: las finanzas son asunto suyo. Julieta, inquieta, pregunta a Manuel: ¿recibe Ciro dinero extra de la empresa?

Jacobo cuenta a Martina y Adriano por qué no puede volver a casa. La historia es tan rocambolesca que éstos dudan: ¿será verdad? Pía acepta ser madrina de Curro, aunque se siente indignada por el secreto que guarda. Pronto corre la voz entre el servicio: empiezan las habladurías. Ángela acepta ayudar a Julieta en las clases del hangar: dará nociones de derecho.

Carlo y María Fernández llegan a un acuerdo cordial sobre el cuidado de Janita. Teresa va a regresar ya, pero Tomasa necesita que Petra sea ama de llaves hasta la boda y Julio manipula a Máximo para que se lo sugiera a Alonso. Cristóbal reúne a Petra y a Teresa: tiene algo importante que decirles. Curro habla con Leocadia: será Pía quien, finalmente, lo lleve al altar. ¿Cómo reacciona ella?