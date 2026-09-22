Susanna Griso se planta contra Hanan Alcalde tras su ataque a 'Espejo Público': "La próxima vez presentas tú el programa"

Susanna Griso ha terminado siendo la protagonista de uno de los momentos más tensos de la jornada en 'Espejo Público', concretamente durante su conexión en directo con Hanan Alcalde, conocida en redes como Barbie Gaza. La influencer ha terminado estallando contra la presentadora de Antena 3 por el asunto de su vida privada en el que han puesto el foco mientras trataban de debatir sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta.

Desde el inicio de su intervención en el matinal de Antena 3, en el que ha aparecido en numerosas ocasiones, la creadora de contenido se ha desvinculado de lleno de su apelativo en redes, asegurando que ese apodo la "deshumaniza y desacredita". Sin embargo, no ha sido hasta que la presentadora le ha preguntado por su lugar de residencia cuando la invitada ha perdido los papeles en directo.

"Dicen que por Ceuta no se te ha visto mucho, que eres más de Granada", ha recalcado Susanna Griso después de escuchar como Miguel Ángel Silva, reportero del programa, confesaba que los ceutís aseguran que nunca ven a la activista por sus calles."Pues llevo 25 años, si quieres te enseño el padrón. Lo que pasa es que he tenido excedencias para trabajar en el psiquiátrico de Granada, porque está mi familia allí, mis padres son dependientes y están a mi cargo", ha explicado la creadora de contenido.

Hanan Alcalde denuncia la falta de "sororidad" de Susanna Griso en Antena 3: "¿Dónde está el rigor periodístico"

Así, ha puesto a disposición su certificado de empadronamiento para que el programa pudiese verificarlo. "Todo eso se puede demostrar cuando queráis, ofrezco los papeles y ustedes lo ven y tan campantes todos", ha insistido Hanan Alcalde. "De todas formas, intentar desacreditar atacando a las personas en su intimidad... De verdad Susanna que eres mujer, empieza a tener un poco de sororidad con las mujeres", apuntaba entonces a modo de dardo contra la presentadora.

"Pero vamos a ver ¿Qué intimidad he atacado? ¿Qué mujer? ¿Qué me estás contando?", ha replicado rápidamente Susanna Griso sin ocultar su sorpresa ante las cámaras. "Estamos hablando de una guerra híbrida, hablamos de personas vulnerables en la playa tiradas y dices que si se me ha visto o no se me ha visto en Ceuta", ha insistido la invitada sin dejar hablar a la conductora de 'Espejo Público'.

Sin embargo, el rostro de Antena 3 no ha dudado en defenderse del espontáneo ataque. "Digo que se hace eco Miguel Ángel de lo que comentan los vecinos, que dices que llevas 25 años en Ceuta pero que no se te ve mucho", ha aclarado la periodista. "¿Pero qué tiene que ver eso con la crisis migratoria?", le preguntaba de nuevo Alcalde.

"¡Qué tú estás diciendo que eres ceutí, qué prácticamente es tu casa!", ha replicado entre gritos Susanna Griso, sin cortarse contra la réplica de su invitada. "¿Por qué nos vamos a lo personal? Es que no puedo entenderlo, ¿dónde está el rigor periodístico ahí?", ha insistido la creadora de contenido.

💥 Hanan Alcalde y Susanna Griso sufren un rifirrafe en pleno directo



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"Pero si eres tú la que estás diciendo que eres de Ceuta, eres tú la que has sacado a relucir tu vida personal. ¿Quién ha dicho que llevas viviendo 25 años en Ceuta? ¿Tú o yo?", ha recordado la conductora de 'Espejo Público'. "Ha dicho esa mujer que no se me ve en Ceuta y usted ha dado voz a esa mujer, ¿por qué no la cortas y le dices señora estamos hablando de inmigración?", contestaba entonces la influencer.

Ha sido entonces cuando Susanna Griso ha frenado de lleno las réplicas de la invitada lanzándole un recado. "Ah, ¿yo tengo que cortar a esa señora? Bueno, pues para la próxima vez vienes tú aquí y presentas el programa si te parece", sentenciaba la presentadora. "No presento el programa Susanna, lo que te pido es respeto", ha añadido Hanan Alcalde negándose a finalizar el rifirrafe.

"Yo no te he faltado el respeto en ningún momento, creo que no te lo he faltado. ¿Pero yo que le he preguntado a esta señora de su vida personal? De verdad...", ha terminado sentenciando la conductora de 'Espejo Público', sin dar crédito a la escena en la que ha terminado convirtiéndose en la protagonista en mitad de la mesa política.