Susanna Griso le para los pies a Marcos de Quinto por el insulto que usa para referirse a Afra Blanco: "No os descalifiquéis"

Marcos de Quinto y Afra Blanco han firmado uno de los mayores momentos de tensión de este viernes en 'Espejo Público', obligando a Susanna Griso a mediar entre ambos. La presentadora ha terminado parando los pies al empresario, que ha terminado llamando "payasa" a la sindicalista tras una acalorada discusión en la que la tertuliana le ha pedido que retirase los insultos que le había propinado en redes.

"Marcos, qué elegante te presentas hoy aquí. Pero después, Marcos de Quinto tiene otra versión. Supongo que la gallardía y la valentía se la ha dejado en el fondo de un botellín en ese yate", ha comenzado señalando la activista al encontrarse cara a cara con el empresario, reprochándole los insultos que ha publicado contra ella en sus redes sociales.

Susanna Griso frena el fuerte enfrentamiento entre Afra Blanco y Marcos de Quinto

"Debe ser muy cobarde a la cara", señalaba entonces Afra Blanco antes de que Marcos de Quinto estallase de lleno contra la colaboradora habitual de la mesa política de 'Espejo Público'. "Se dedica en las redes sociales a insultar, denigrar y vejar. ¡Y a apoyarse en sus seguidores para llamarte payasa!", ha denunciado el colaborador ganándose una rápida reprimenda de Susanna Griso.

"¿Has llamado payasa a Afra?", ha preguntado la presentadora de Antena 3 visiblemente sorprendida por el tono que estaba adoptando la tertulia. "Continuamente, cuando intervengo en este programa, ella se pone a hacer caritas de payasa", ha insistido el empresario, con un tono cada vez más encendido contra su compañera de mesa. "Cuando hace esas caritas cada vez que intervengo, digo que es una cosa que me disgusta", ha reiterado señalando a Afra Blanco por sus expresiones.

Poco después, en mitad de gritos y reproches entre ambas partes mientras Susanna Griso trataba de poner orden, de Quinto ha sorprendido desviando el tema por completo. "¿Habéis devuelto los de la UGT los 40 millones que robasteis al fondo de parados en Andalucía?", ha preguntado haciendo caso omiso a la sindicalista, que buscaba una disculpa por su parte tras haber sido señalada en sus redes.

"Lo primero que tienes que conocer son las propias sentencias", le ha respondido sin achantarse la tertuliana antes de que la presentadora frenase la discusión con una seria advertencia. "Os pido que no os descalifiquéis. Lo que pasa en Espejo se queda en Espejo, me gustaría que luego no se extendiese a las redes sociales porque eso no es gallardo", ha señalado la comunicadora cortando el enfrentamiento.

"Le pido que retire cada una de las palabras que me ha dedicado", ha reiterado Afra Blanco, defendiéndose también de las acusaciones del empresario. "No pongo caritas, soy una persona expresiva. Tenías la oportunidad hoy aquí para disculparte. No lo has hecho", ha sentenciado la tertuliana. "Eres una broncas", le espetaba de Quinto, desobedeciendo el toque de atención de la presentadora. "Lo que te molesta es que pertenezco a una organización que te ha hecho caer", ha terminado señalando la activista.