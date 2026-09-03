Manu Sánchez manda un dardo directo a Ana Rosa e Iker Jiménez en su discurso sobre Ceuta en 'El perro andaluz' de RTVE

Manu Sánchez ha arrancado la nueva temporada de 'El perro andaluz' en La 1 de TVE este jueves con la mirada puesta en Ceuta, firmando un contundente alegato en el que se ha dirigido a la clase política con un análisis de la crisis migratoria bañado en aplausos. El humorista no ha dudado en volcarse con los ceutíes y los inmigrantes, lanzando también un dardo a Ana Rosa Quintana y otros rostros de Mediaset por sus coberturas "buitre" en la ciudad autónoma.

"Ceuta, mi cuidad querida, la siempre noble y leal. Cuantos a tus playas llegan, encuentran aquí su hogar. Avanzada en el estrecho, puente al África tendido. No existe región en España que en ti no forme su nido, eres la madre de todo, triste y doliente en la guerra y en la paz, acogedora, como la nativa tierra", ha comenzado sentenciando el humorista a modo de "rimas de paz y amor" nada más regresar a su escenario.

Manu Sánchez se dirige a la clase política con su análisis sobre Ceuta: "Deben de olvidar esta mierda de obligarnos a estar en una campaña electoral eterna"

Así, Manu Sánchez no ha tardado en reflexionar sobre lo sucedido durante las últimas semanas y cómo ha culminado en las recientes protestas. "Hoy me van a perdonar, pero yo hoy no estoy aquí. Sigo en Ceuta. Me van a perdonar, pero aunque es jueves para ti, yo estoy grabando ayer miércoles, 2 de septiembre, mi vuelta. Hoy me van a perdonar, pero por mucho que este programa y esta ventana sea de lo mejor que me ha pasado nunca, hoy, lo confieso: no quiero estar aquí", ha asegurado.

🤍🖤”Hoy me van a perdonar, pero yo no estoy aquí. Sigo en Ceuta”.



✍️ Este va por ti, Ceuta. Vuelve el @PerroAndaluzTVE pic.twitter.com/VsbMVJrOtx — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) September 3, 2026

"Me gustaría estar de vacaciones con mis niños, con mi familia. Y como cada verano normal, disfrutar de cuscus y corazones voladores en la singular y normal perla del mediterráneo. Pero ya ven, no va a poder ser. Hoy me van a perdonar", ha continuado explicando el conductor de 'El Perro andaluz', prosiguiendo con su letra de apoyo y amor a la ciudad autónoma. "Siempre me acogieron como un caballa más, así que hoy esta va por ti, mi queridísima Ceuta", ha señalado.

"No sé muy bien cuanto me queda aquí, ni siquiera me preocupa, y es eso quizá lo que me hace más libre, y me da más fuerza. Ni invasión, ni crisis migratoria, las dos cosas a la vez y ni una ni la otra. Otra vez toca elegir, otra vez a por un bando", ha lamentado Manu Sánchez haciendo referencia a la división y crispación que reina. "Elige palabra y equipo. Otra vez guerra civil, otra vez el enemigo tiene que estar en nuestra casa, otra vez nos toca enfrentarnos a ti y a mi. Otra vez a tener que contestar una cosa o la contraria. Otra vez obligados a separarnos sin necesidad en los malditos dos bandos", ha añadido.

Así, el conductor de 'El perro andaluz' se ha dirigido sin dudar a la clase política con un contundente mensaje. "Me van a perdonar, pero no se me ocurre mejor ocasión para decirle a nuestros políticos que se pongan a trabajar. Que esta vez no les toca a ellos ser los beneficiarios, los que sacan tajada. Esta vez deben de olvidar esta mierda de obligarnos a estar en una campaña electoral eterna y les toca ir todos a una, porque la cuestión es gorda", ha sentenciado.

"Políticos, ¡A trabajar! No sois tan importantes, parad de pensar en vuestras sardinas aunque sea solo por una vez. En esta ocasión le toca a los y las caballas. Hoy me van a perdonar, pero claro que empatizo con cada caballa y cada ceutí con miedo, y con cada inmigrante con miedo también", ha insistido Manu Sánchez. "Todos los que han dicho que Ceuta es racista no han pisado Ceuta en su puta vida. Ceuta es ejemplo de convivencia, pluralidad y coexistencia", ha asegurado.

"Ceuta es abierta, generosa y acogedora. Es la única frontera física de Europa con África, y sin lugar a dudas, la más desigual del mundo entero, y el problema es de todos", continuaba explicando el humorista volviendo a centrar el monólogo. "Pero el problema está en Ceuta, lo sufren los ceutís y no solo vale con ayudarlos, también tiene que parecer que los ayudamos. El miedo es entendible, fundado y objetivo. No vale con ayudar, también tiene que parecerlo. Un paquete de 300 millones en ayudas está muy bien, pero desde el primer día otro despliegue para dar tranquilidad a Ceuta debería haber existido", ha denunciado.

"El miedo es poderoso y peligroso cuando además es colectivo. El miedo y la incertidumbre se podrían haber gestionado de forma mucho más efectiva. Ceuta merece que además de la situación migratoria y económica, se gestione el miedo de la población como el más prioritario de los motivos. El miedo no es solo por lo que pasa, es por lo que puede legar a pasar. Y estaría muy bien hacer todo lo posible por erradicar un miedo a un futuro incierto", ha continuado explicando Manu Sánchez.

"Marruecos ha colaborado desde el primer momento dicen. Y yo os digo la verdad, no puedo estar más de acuerdo. Desde el primer momento Marruecos no para de reivindicar Ceuta, Melilla y Canarias, contra todo rigor histórico, porque nunca han sido Marruecos", ha asegurado el andaluz. "Desde el primer momento se sabe que llevan años con el control de la migración como chantaje y negocio contra España y Europa, y desde el primer momento permite y facilita el tránsito de camiones cargados de personas con una clara intención de cruzar la frontera de forma ilegal y masiva, a miles y a cientos, a nado y muriendo", ha denunciado el humorista endureciendo su tono.

A su vez, ha dejado claro su análisis de lo ocurrido. "Claro que es una crisis migratoria. Lo es, y de ella se han servido una vez más para presionar a Europa, para avisar a España y hacer una demostración de fuerza, asomar de nuevo la patita del aviso a navegante y demostrar que como grandes amiguitos de los tiranos de Donald Trump y Netanyahu, son ellos los que controlan el tema y el mapa", ha denunciado el presentador de TVE.

"Desde aquí lo reconozco y lo digo, todo podría haber sido más rápido, más ágil, más transparente, más claro, más eficiente. Ha habido y hay dos grandes grupos de personas vulnerables y asustadas: los inmigrantes y los ceutís. Y aunque no es verdad que no se ha hecho nada, el cuidado de ninguno de los dos ha estado a la altura", ha continuado señalando Manu Sánchez antes de referirse al término "invasión" y sus tintes.

"Eso sí, hoy me van a perdonar. Pero los de dicen lo de la invasión también deberían aflojar un poco. Una invasión sí es, del espacio público, pero no de un país. Que la invasión sea de gente sin tener qué comer, ni dormir, ni cagar... Una invasión de pobres que necesitan agua y un bocadillo...", ha sentenciado el conductor de 'El perro andaluz' entre aplausos.

"Mira que les gusta el lenguaje bélico a algunos que se saltaron la mili. Llevan meses evitando usar la palabra genocidio para Palestina, donde andan matando a miles de civiles inocentes y niños para ocupar su territorio de forma ilegal y ahora tienen claro que esto es una invasión evidente porque se han acostado mil pobres en un parque", ha recordado Manu Sánchez. "¿Dónde están los tanques, las bombas, los disparos? Si han puesto ellos los muertos, entre los flotadores y la desesperación 145", ha sentenciado.

"Esto no va de PSOE, PP, Podemos, restar, Sumar... Vox o ningún partido. Hoy toca Ceuta, Ceuta y Ceuta. Solo una pregunta... ¿En esto tampoco, ni siquiera nuestra soberanía nacional merece que hagáis piña? ¿En esto también, políticos de este país os relaméis y hacéis cuentas para ver cómo os puede venir esto bien para las próximas elecciones?", ha insistido de nuevo el presentador de TVE.

Ha sido entonces cuando ha aprovechado para lanzar un inesperado dardo contra varios rostros de Mediaset. "Piden más medios, pero se referían a soluciones y más efectivos, no a que vaya Ana Rosa Quintana, Carmen Porter e Iker Jiménez acudiendo al olor a sangre y a todo lo que sea amarillo. Más medios si, pero menos buitres también", ha señalado Manu Sánchez. "¿De verdad Ceuta lo que necesita es más gente que vaya para allá sin intención de ayudar?", terminaba preguntando haciendo referencia al despliegue de estos programas en la ciudad autónoma para arrancar la temporada desde la zona cero de la crisis.