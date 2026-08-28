RTVE no espera más y fija fecha para el regreso de 'El perro andaluz' a la programación de La 1 tras el parón por vacaciones

A la espera de la confirmación de cuándo volverá David Broncano con 'La Revuelta', La 1 de RTVE ha puesto fecha al regreso de otra de sus grandes estrellas. Después de parar durante el mes de agosto, Manu Sánchez ya tiene día para su vuelta al prime time de la cadena pública con una nueva temporada de 'El perro andaluz'.

TVE ha anunciado este jueves que 'El perro andaluz' regresará al prime time de los jueves el próximo 3 de septiembre, adelantándose así al estreno de la nueva temporada de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco (previsto para el jueves 10) y enfrentándose al estreno de 'Las hijas de la criada', la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega en Antena 3.

"Ya es oficial. Nueva legislatura. Mismo perro, 'El perro Andaluz by Manu Sánchez'. Una fecha para marcar en verde, 3 de septiembre. Nueva temporada en La 1", asegura la voz en off en la promo que ha lanzado RTVE, avanzando el retorno del formato revelación del verano.

¡Mismo perro, nueva temporada! @PerroAndaluzTVE by @_ManuSanchez_ regresa el 3 de septiembre a @La1_tve ✨📺



¡Apunta la fecha y márcala en verde! 💚 pic.twitter.com/ln5yJ7Ajgf — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 27, 2026

Así, 'El perro andaluz' regresa al prime time de La 1 tras cerrar su primera temporada con una media del 15,9% y 1.087.000 espectadores, impulsada sobre todo por el Mundial de Fútbol. El formato producido por 16 escalones se convirtió en uno de los programas de entretenimiento que mejor le ha funcionado a la cadena pública en los últimos tiempos.

'El perro andaluz' volverá con Manu Sánchez junto al habitual equipo de colaboradores del programa, formado por las actrices Mari Paz Sayago y María Galiana así como por la cantante María Pelae, entre otros.