'Valle Salvaje', avance del capítulo 476 del lunes 31 de agosto con las sospechas sobre el asesinato de Dámaso en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes se pregunta dónde se ha podido esconder Dámaso y Victoria le deja claro que puede estar en cualquier sitio pues es un hombre escurridizo y audaz.

Nicolás anuncia a Atanasio y Matilde que les tiene que dar una noticia muy importante que lo va a cambiar todo en su negocio de las colonias. Y paralelamente, Atanasio le reconoce a Rafael que no sabe si va a poder seguir compaginando su trabajo con su nuevo proyecto empresarial.

Rosalía le revela a Rafael que el sastre ha estado en el Valle para probar los faldones para el bautizo de su bebé. Mientras Alejo muestra su malestar a José Luis por estar planeando el bautizo de su nieto sin contar con Rafael.

Manuela trata de saber por qué Alejo le evita y no quiere ni acompañarla a dar un paseo. Paralelamente, la joven le pide perdón a Luisa por haberle hecho preguntas tan comprometidas sobre la novela de Alejo y aprovecha para indagar si cree que habrá segunda parte. Y Bárbara le pregunta a Alejo si puede decirle algo sobre Luisa.

Rafael le confiesa a Luisa que no puede superar que María no sea su hija habiendo sido quién le salvó de poder seguir adelante tras la muerte de Adriana y que lo siente por su verdadero hijo pero no siente lo mismo que siente por la niña.

Por su parte, Pepa empieza a mostrar preocupación al ver la confianza que tienen Leonor y Martín. Y finalmente, el capitán Escobedo comparte con Mercedes y Victoria la teoría de que Dámaso no haya desaparecido y en realidad le hayan asesinado.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio compartía con Matilde que Nicolás ha desaparecido del Valle con todas sus cosas y con los frascos de colonia.

Rosalía irrumpía en la Casa Grande junto a María para anunciar su marcha definitiva del Valle y Enriqueta no dudaba en aprovechar para decirle a José Luis sino quiere despedirse de la que hasta ahora todos habían considerado que era su nieta. Mientras, Luisa trataba de convencer a la joven de que se quede en el Valle.

El capitán Escobedo de la Santa Hermandad llegaba a Valle Salvaje en búsqueda de Dámaso y tanto Victoria como Mercedes le aseguraban que jamás habían sospechado de él hasta que descubrieron que fue él quién robó al hijo de Rafael y Adriana.

Enriqueta le decía a Braulio que deben intentar averiguar si fue Alejo quién besó a Manuela o al revés siendo además un cortejo clandestino.

Rafael le advertía a José Luis de que le va a devolver el ducado pero no ahora y le dejaba claro que no va a satisfacer sus deseos hasta que no haga justicia con su tía Enriqueta. Tras ello, José Luis se encaraba con su cuñada asegurando que es una miserable y una nueva guerra comienza en el Valle.

Paralelamente, José Luis amenazaba a Victoria y le avisaba de que si descubre que ha estado encubriendo a Dámaso no habrá lugar en el que pueda esconderse de él en todas sus tierras.