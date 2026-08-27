'Valle Salvaje', avance del capítulo 475 del viernes 28 de agosto: la guerra de José Luis y Enriqueta y la despedida de Rosalía

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio comparte con Matilde que Nicolás ha desaparecido del Valle con todas sus cosas y con los frascos de colonia.

Rosalía irrumpe en la Casa Grande junto a María para anunciar su marcha definitiva del Valle y Enriqueta no duda en aprovechar para decirle a José Luis sino quiere despedirse de la que hasta ahora todos habían considerado que era su nieta. Mientras, Luisa trata de convencer a la joven de que se quede en el Valle.

El capitán Escobedo de la Santa Hermandad llega a Valle Salvaje en búsqueda de Dámaso y tanto Victoria como Mercedes le aseguran que jamás habían sospechado de él hasta que descubrieron que fue él quién robó al hijo de Rafael y Adriana.

Enriqueta le dice a Braulio que deben intentar averiguar si fue Alejo quién besó a Manuela o al revés siendo además un cortejo clandestino.

Rafael le advierte a José Luis de que le va a devolver el ducado pero no ahora y le deja claro que no va a satisfacer sus deseos hasta que no haga justicia con su tía Enriqueta. Tras ello, José Luis se encara con su cuñada asegurando que es una miserable y una nueva guerra comienza en el Valle.

Paralelamente, José Luis amenaza a Victoria y le avisa de que si descubre que ha estado encubriendo a Dámaso no habrá lugar en el que pueda esconderse de él en todas sus tierras.

Imagen del capítulo 475 de 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria y Mercedes insistían con su amenaza a Dámaso para que abandone el Valle pero él les dejaba claro que por muy poderosas que se sientan, no son nada si no le tienen a él para sostenerlas. El hombre no paraba de atormentarlas antes de marcharse de la Casa Pequeña.

Enriqueta tenía un gesto con Rafael y le reconocía que no quiere presionarle más con la deuda que le deben ahora que su preocupación está puesta en el descubrimiento de su verdadero hijo y el robo de los bebés por parte de Dámaso. Aunque a cambio le hacía una última petición.

Paralelamente, Enriqueta trataba de saber si hay algún avance entre su hijo y Manuela y él le pedía que no la mencione y le contaba que Manuela ha besado a su primo Alejo.

Matilde anunciaba a Nicolás que ha llegado el momento de que haga el agua de colonia bajo su supervisión. Asimismo, Mercedes da la enhorabuena a Matilde por su creación.

Bárbara le hacía ver a Luisa que ahora que Adriana ya no está solo se tienen la una a la otra para contarse sus penas y trataba de saber qué le ocurre. Mientras, Leonor le preguntaba a su hermana Rosalía si ha tomado una decisión sobre la propuesta de mantenerse en el Valle.

Tras ello, Rosalía agradecía a Luisa y Bárbara su ayuda y se disculpaba por haber dudado de ellas antes de anunciar a Rafael que abandona Valle Salvaje para siempre.