'Valle Salvaje', avance del capítulo 474 del jueves 27 de agosto: la marcha definitiva de Rosalía y el órdago de Dámaso

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria y Mercedes insisten con su amenaza a Dámaso para que abandone el Valle pero él les deja claro que por muy poderosas que se sientan, no son nada si no le tienen a él para sostenerlas. El hombre no para de atormentarlas antes de marcharse de la Casa Pequeña.

Enriqueta tiene un gesto con Rafael y le reconoce que no quiere presionarle más con la deuda que le deben ahora que su preocupación está puesta en el descubrimiento de su verdadero hijo y el robo de los bebés por parte de Dámaso. Aunque a cambio le hace una última petición.

Paralelamente, Enriqueta trata de saber si hay algún avance entre su hijo y Manuela y él le pide que no la mencione y le cuenta que Manuela ha besado a su primo Alejo.

Matilde anuncia a Nicolás que ha llegado el momento de que haga el agua de colonia bajo su supervisión. Asimismo, Mercedes da la enhorabuena a Matilde por su creación.

Bárbara le hace ver a Luisa que ahora que Adriana ya no está solo se tienen la una a la otra para contarse sus penas y trata de saber qué le ocurre. Mientras, Leonor le pregunta a su hermana Rosalía si ha tomado una decisión sobre la propuesta de mantenerse en el Valle.

Tras ello, Rosalía agradece a Luisa y Bárbara su ayuda y se disculpa por haber dudado de ellas… antes de anunciar a Rafael que abandona Valle Salvaje para siempre.

Rafael, Leonor y Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Manuela le reconocía a Alejo que le ha encantado el beso que se han dado y trataba de saber si él piensa lo mismo.

Después de que Luisa insistiera a Rafael para que conozca a su verdadero hijo, Bárbara le presionaba al expresarle que el niño necesita sentirle en sus brazos. Después, es Rafael quién se encaraba con su padre al decirle que ya tiene lo que más ansiaba, un heredero.

Pedrito se armaba de valor y se enfrentaba a Dámaso por haber separado a su sobrino de su madre cuando nació y de toda su familia e intentaba que el hombre le dé una explicación y él le dejaba claro que son cosas de mayores. Pero el joven no se reprimía y le soltaba que son cosas de hombres malvados como él.

Don Hernando le decía a Rafael que puede contar con su apoyo y su ayuda para hacer que todos paguen por el daño que le han hecho. Mientras, Mercedes defendía ante Dámaso que lo que ha hecho es una atrocidad y él aseguraba que no es tan grave y tras ello, la mujer le dejaba claro que no piensa hacer nada contra José Luis junto a él.

Leonor le confesaba a Martín que aunque su hermana Rosalía se quiere ir del Valle con María, ella siente que ha encontrado un lugar en el mundo y que no quiere marcharse.

Braulio le pedía total sinceridad a Alejo tras pillarle besándose con Manuela. Pero paralelamente, Alejo sigue enamorado de Luisa y estaba a punto de volver a besarse con la doncella tras reconocerle que su familia está en deuda con ella por todo lo que ha hecho por ellos.

Finalmente, Rafael no aguantaba más y acababa enfrentándose con Dámaso por todo el daño que le ha hecho con el robo de su hijo y estaba a punto de acabar con su vida. Pero cuando todo parece estallar, Mercedes, con el apoyo de Victoria, lograba expulsar a Dámaso del Valle.