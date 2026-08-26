RTVE confirma el polémico salto de 'Cine de Barrio' a La 2 tras el despido de Inés Ballester y anuncia sus cambios

Ahora si que sí. 'Cine de barrio' ya es historia en la programación de La 1. El emblemático espacio cinematográfico que ha presentado Inés Ballester en su última etapa de despide definitivamente de la parrilla de la cadena principal y desde este sábado dejará de emitirse.

Por ahora, La 1 ha optado por una tercera película para suplir la emisión de 'Cine de barrio' mientras la cadena pública trabaja en un nuevo magacín en directo al estilo 'Aquí la tierra' para ocupar el hueco que deja una de las marcas más longevas de la cadena pública tal y como publicó El País.

Paralelamente, RTVE ha confirmado oficialmente este miércoles que 'Cine de barrio' iniciará una nueva etapa la próxima temporada una vez concluya el verano y dará el salto a la programación de La 2. Lo hará eso sí con un formato completamente renovado y con muchos cambios. Para empezar el espacio prescindirá de la figura del presentador y de la tertulia, por lo que Inés Ballester se queda sin proyecto mientras ha vuelto a À Punt con un nuevo programa de la productora de Ana Rosa.

Así será el nuevo 'Cine de barrio'

Nuevo logo de 'Cine de barrio'

El programa seguirá siendo una producción 100% propia de RTVE y mantendrá su equipo directivo, con Machús Osinaga al frente. En su nueva etapa, tenderá un puente entre el cine más querido por sus espectadores más fieles y las nuevas tendencias estéticas y culturales. Desde una mirada moderna, se potenciará un diálogo intergeneracional y profundamente transversal.

En cada emisión, la película irá precedida de una presentación que correrá a cargo de diferentes invitados del mundo del cine o de la vida social y cultural de nuestro país. Desde diferentes localizaciones, estas personalidades acercarán la película a la audiencia desde sus propias vivencias y explicarán sus conexiones emocionales con el título que cada semana emita el programa.

Asimismo, al margen de los colaboradores habituales, ‘Cine de Barrio’ incorporará nuevos perfiles como Juan Sanguino, Alberto Rey, Pablo González Batista o Ángeles Caballero y secciones que se intercalarán en las presentaciones para ayudar a contextualizar la película.

Después de más de 30 años en la parrilla de La 1, 'Cine de barrio' iniciará una nueva etapa con una reinterpretación de su espíritu de servicio público y de contextualización de la historia de nuestro cine que siempre ha caracterizado a este espacio.

El programa seguirá respondiendo también al inquebrantable compromiso de RTVE con el cine español. Su incorporación a la programación de La 2 completará la apuesta por el cine español de todas las épocas y para todos los públicos, junto a espacios muy destacados de la cadena como 'Versión española' e 'Historia de nuestro cine'.

Así queda la programación del sábado 29 de agosto en La 1: