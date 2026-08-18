El nuevo proyecto de Inés Ballester con la productora de Ana Rosa tras su final en 'Cine de Barrio' (TVE): Así es el formato que emitirán À Punt y Telemadrid

Inés Ballester se ha quedado sin proyecto en RTVE después de que la cadena pública haya decidido reformular 'Cine de barrio' y pasar el programa a La 2 sin tertulia ni presentadora. Sin embargo, la valenciana puede respirar tranquila en lo profesional porque esta misma semana estrenará nuevo programa en las cadenas autonómicas.

En concreto, Inés Ballester volverá al prime time de À Punt con el debut de 'Historias de la peluquería', un novedoso formato producido por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Será el jueves 20 de agosto a las 22:45 horas cuando la cadena autonómica valenciana dé comienzo a este nuevo formato ideado por la factoría que también realiza 'El programa de AR', 'La mirada crítica' o 'Fiesta' en Telecinco.

Inés Ballester, presentadora de 'Historias de la peluquería'

Pero no será la única cadena que acoja este nuevo proyecto de Unicorn Content con Inés Ballester. Y es que Telemadrid también emitirá el programa a través de su OTT a partir de las 19:00 horas del mismo jueves. Queda por ver si próximamente llegará también a ofrecerse en abierto en alguno de los prime time de la emisora autonómica madrileña.

De esta manera, Ballester regresa a dos canales que conoce a la perfección. En À Punt ha presentado recientemente el programa 'En casa d'Inés' y, además, fue una de las caras más reconocidas en los inicios del extinto Canal Nou. Mientras que en Telemadrid también atesora una larga trayectoria tras haber conducido espacios célebres como 'Sucedió en Madrid' y más recientemente otros formatos como 'Está pasando', 'La música de mi vida' y 'Juntos y...'.

Así es 'Historias de la peluquería', lo nuevo de Unicorn Content con Inés Ballester

📺 @apunt_media y @telemadrid estrenan ‘Historias de la Peluquería’, un formato original de Unicorn Content, conducido por @Ines_ballester el jueves 20 de agosto.



✨Diez programas que recogen las historias cotidianas que surgen en dos peluquerías de la Comunitat Valenciana y dos… pic.twitter.com/qwnVayfKV4 — Unicorn Content (@unicorntves) August 18, 2026

'Historias de la Peluquería' es un programa en el que ir a peinarse, o ir a cortarse el pelo es solo el principio de una historia. Cuatro peluquerías han servido como escenario natural para grabar las historias, las ambiciones, y los sueños de las personas que las frecuentan buscando un cambio en su imagen, o quizá algo más.

El formato original de Unicorn Content se adentra en las historias que se viven en el día a día de cuatro salones: dos en la Comunitat Valenciana (Zaira Luna, en Torrent, y Disorder, en el centro de Valencia) y dos en la Comunidad de Madrid (la peluquería de autor de Leonor Villaverde, en Guzmán el Bueno, y el salón Sauvage de Laura, en el barrio de El Pilar).

Prepararse para una boda o un evento especial, afrontar una entrevista de trabajo, relajarse tras una jornada intensa, arreglarse para una cita a ciegas o, simplemente, cortar las puntas o renovar las mechas son algunos de los motivos que llevarán a los protagonistas de 'Historias de la peluquería' a visitar sus salones de confianza.

Con un tono cercano y su capacidad para conectar con las personas Inés Ballester conduce un programa en el que convierte un gesto cotidiano —sentarse frente al espejo— en una ventana a las emociones, los cambios y los momentos decisivos de la vida. Historias de la peluquería combina autenticidad, humor y emoción para construir un retrato de nuestra sociedad a través de un lugar que todos recoconocemos.

El primer programa de la serie arranca con las historias de Niobe y Tere, abuela y nieta, que demuestran que la edad no entiende de modas. Dani, un joven con melena larga se enfrenta a las tijeras con más miedo del que esperaba. Yaiza, tras sufrir un cáncer recupera su pelo a la vez que su sonrisa, Antonia, artista, renace con un cambio que le da la vida. Emily, madre primeriza quiere volver a sentirse guapa de nuevo, y Nicolás descubre que el mejor tratamiento a veces no es el del pelo sino el del alma.