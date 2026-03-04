La productora de Ana Rosa Quintana suma una nueva producción en Telemadrid y À Punt: Así es 'Historias de la Peluquería'

Unicorn Content, la productora que lidera Ana Rosa Quintana y que encabeza el ranking con más horas de televisión en directo, aumentará su presencia en el medio con la puesta en marcha de una nueva producción para Telemadrid y À Punt, las cadenas regionales de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Se trata de un nuevo factual que llevará por título 'Historias de la Peluquería'. Este formato, cuyo rodaje ya ha arrancado, supone la primera coproducción entre Á Punt y Telemadrid; y constará de diez entregas que recogerán las historias cotidianas que surgen en dos peluquerías de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid.

En España existe una peluquería por cada 900 habitantes, lo que nos convierte en el país de la Unión Europea con mayor número de salones por habitante. Las peluquerías son mucho más que espacios dedicados a la imagen: son lugares de encuentro, transformación y confidencias, donde cada cliente llega con una historia propia. Porque cada persona que cruza la puerta de una peluquería y toma asiento tiene algo que contar.

Pues bien, con esta premisa surge 'Historias de la Peluquería'. El nuevo formato que añade Unicorn Content a su catálogo de producciones se adentrará en el día a día de cuatro salones: dos en la Comunidad Valenciana -Zaira Luna en Torrent y Disorder en el centro de Valencia- y dos en la Comunidad de Madrid -la peluquería de autor de Leonor Villaverde, en Guzmán el Bueno, y Sauvage, en el barrio de El Pilar-.

Al frente de estos espacios se encuentran profesionales carismáticos que, además de transformar la imagen de sus clientes, se convierten en confidentes y acompañantes emocionales. Prepararse para una boda o un evento especial, afrontar una entrevista de trabajo, relajarse tras una jornada intensa, arreglarse para una cita a ciegas o, simplemente, cortar las puntas o renovar las mechas son algunos de los motivos que llevarán a los protagonistas del programa a visitar sus salones de confianza.

Allí estarán las cámaras de la productora de Ana Rosa Quintana para capturar, con cercanía y autenticidad, las historias que nacen frente al espejo. Con un tono cercano, humano y lleno de verdad, 'Historias de la Peluquería' convierte un gesto cotidiano como es sentarse frente al espejo en una ventana privilegiada a las emociones, los cambios y los momentos decisivos de la vida.

Este nuevo proyecto para Telemadrid y Á Punt busca conectar con el espectador desde la identificación y la empatía, ofreciendo un retrato coral de la sociedad a través de un escenario reconocible y universal.