Nacho Duato llama "ridícula" y "espantosa" a Ana Rosa y se burla de sus audiencias: "Le han pasado todas las televisiones"

No es la primera vez y seguramente no será la última que Nacho Duato arremeta duramente contra Ana Rosa Quintana. El bailarín ya cargó contra la presentadora de Telecinco a raíz de su polémico comentario sobre los Goya y la postura de los actores con la situación de Gaza.

Ahora, el coreógrafo valenciano que va a incorporarse al equipo de colaboradores de 'Cara al show' de Marc Giró en La Sexta, cuyo estreno se producirá este martes 21 de abril, ha ido mucho más allá al dejar a Ana Rosa Quintana como una ignorante en asuntos de política internacional.

Así, Nacho Duato se pronuncia alto y claro sobre Ana Rosa Quintana y una entrevista con Carlos Cuerpo. "Vamos a ver señora Quintana, usted no tiene ni la categoría ni la preparación para hablar con el Ministro de Economía, el señor Cuerpo, que no le llega a usted ni a la altura del zapato", empieza diciendo.

"Y encima haciéndole preguntas como inquisitorias de que si China, si el señor Trump, que si los aranceles. ¿Pero qué coño sabe usted de nada? Usted puede preguntarle por ejemplo a una chica de 'La isla de los famosos', a alguien de 'Gran Hermano', a Ana Obregón. Hable de esas cosas. De Ayuso un poquito...", prosigue.

"Pero de relaciones internacionales no tiene ni idea. Es que hace el ridículo. Es que es espantosa. Es que no sabe el ridículo que está haciendo. Cállese la boca, quédese calladita y entreviste a la gente de su altura, pero no al Ministro de Economía, que le pasa cien mil pueblos y la deja en ridículo. Realmente es increíble lo que esta señora se cree, ¿pero quién es usted? Y encima ahora que no tiene audiencia y le han pasado todas las televisiones", termina Nacho Duato, burlándose así de las mermadas audiencias de 'El programa de Ana Rosa'.