Una invitada trolea a Patricia Pardo y denuncia que Ana Rosa "especula con la vivienda" en pleno Telecinco

Patricia Pardo ha vivido un momento tremendamente incómodo este miércoles en 'Vamos a ver' cuando una entrevistada ha arremetido contra su programa y ha señalado a Ana Rosa Quintana en directo, acusándole directamente de "especular" con la vivienda.
Todo ha comenzado cuando el magacín matinal de Telecinco ha abordado un asunto que "en redacción nos ha dejado bastante impactados", ha avanzado la presentadora. Se trataba de una noticia que se ha hecho viral: el alquiler de una habitación en Barcelona por 420 euros, pero con una condición: abstenerse carnívoros.
Más información
"El anuncio ha corrido como la pólvora y ha provocado una avalancha de críticas", ha introducido Patricia Pardo, dando paso a una pieza que recogía esos controvertidos comentarios; muchos de ellos de odio. A continuación, una vez contextualizada la información, la comunicadora ha conectado en directo con Irene, una de las inquilinas detrás del anuncio de la discordia. "¿Por qué no quieres compartir piso con un carnívoro?", le ha cuestionado sin rodeos.
"No decimos que no queramos a una persona que sea omnívora, decimos que nuestra preferencia es que sea vegetariano o vegano. Nuestra condición es que no se puede cocinar carne en el piso", ha matizado la joven, que, de paso, ha denunciado que su anuncio "se ha hecho tan viral porque hay un sector de la sociedad que quiere estigmatizar y porque soy catalana y mujer", pues los comentarios que ha recibido son, a su juicio, "pura misoginia y catalanofobia".
Pero ha sido al término de la entrevista cuando se ha producido ese momento totalmente inesperado. "Lo único que hacéis invitándome aquí es difundir y hacer un altavoz de los discursos de odio. Esto no es la noticia, la noticia es el precio de la vivienda en Barcelona por culpa de los especuladores y los fondos buitre", ha criticado Irene respecto a las verdaderas intenciones de 'Vamos a ver' con su enfoque del tema.
Patricia Pardo, descolocada: "Qué mala leche y qué poco respeto"
"De verdad, qué mala leche eh, Irene. Qué poco nos conoces, qué poco respeto y qué poca gratitud demuestras", ha reaccionado una Patricia Pardo completamente descolocada con estas palabras de la entrevistada, que aún tenía más que decir. Y es que, acto seguido, no se ha mordido la lengua a la hora de señalar a la 'jefa' con una fuerte acusación: "Como Ana Rosa, que especula con la vivienda".
Rápidamente, se ha dado carpetazo a la conexión en directo y, visiblemente molesta, la periodista gallega ha dejado la siguiente reflexión en alusión al odio que ha sufrido Irene en redes sociales por dicho anuncio: "A veces la vida te da lo que te mereces". Así ha sido el momento en cuestión, divulgado por la propia Irene en su perfil personal: "Os lo dedico".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.