El nombre de Ana Rosa Quintana salta en el juicio de la 'Kitchen' por un audio con Villarejo después de ser acusada de censurar el caso en su programa

Una de las noticias más destacadas en tribunales este lunes 13 de abril ha sido la declaración en la Audiencia Nacional de Gonzalo Fraga, el inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía que lideró la investigación contra la 'Operación Kitchen'; la trama parapolicial urdida en 2013 contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para encubrir delitos y destruir las pruebas que pudiera conservar en un momento en el que se encontraba acorralado y encarcelado por el caso Gürtel.

Y esa intervención de Fraga en el arranque de la segunda semana de juicio a la 'Kitchen', que entra en una fase clave, ha colocado a Mariano Rajoy en el disparadero. Contundente, ha asegurado que "el asturiano" o "el barbas" eran los alias que empleaban tanto los implicados en la operación ilegal de espionaje a Bárcenas como el excomisario José Manuel Villarejo a la hora de referirse al expresidente del Gobierno.

Sobre esto ya existieron indicios hace ocho años, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido afirmar con certeza. Gonzalo Fraga, el inspector jefe, ha explicado en la vista oral de este lunes cómo identificaron a Mariano Rajoy con esos "motes". Y es que los investigadores hallaron una expeditiva conversación de Villarejo, el hombre que todo lo grababa, con la periodista y presentadora Ana Rosa Quintana, "donde le relataba la Operación Kitchen" en unos términos que disiparían toda duda.

"En una conversación que graba Villarejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos"

"La persona a la que denominan 'el asturiano' es Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces. En una conversación que graba Villarejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos llega un momento en el que explica literalmente que 'asturiano' es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy, lo dice tal cual", ha declarado Fraga en sede judicial.

De este modo, la comunicadora de Telecinco se ha visto salpicada en el juicio a la 'Operación Kitchen' justo unos días después de que dos colaboradoras de su programa, Esther Palomera y Pilar Santos, protestaran en directo por no ejercer con imparcialidad y otorgarle menor cuota de pantalla a este asunto en comparación con los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Con todo, los agentes de Asuntos Internos de la Policía, quienes destaparon la mencionada trama, han confirmado así que se intentó tapar la participación del expresidente popular mediante una operación en la que se usó a todo el aparato del Ministerio del Interior para eliminar cualquier rastro documental o gráfico que pudiera poseer Luis Bárcenas y que vinculara a Rajoy con el caso Gürtel.