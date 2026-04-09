Dos colaboradoras abochornan a Ana Rosa con su protesta en directo por 'tapar' en la tertulia la corrupción del PP

Ana Rosa Quintana se ha revuelto en su programa matinal en Telecinco ante las quejas de dos colaboradoras, entre ellas Esther Palomera, sobre la doble vara de medir a la hora de abordar la corrupción del PSOE y el PP; con mucha menor cuota de pantalla para los casos que afectan a este último partido en una semana en la que se está juzgando la 'Operación Kitchen'.

Todo se ha desencadenado en la tertulia sobre el caso Ábalos y Koldo. El periodista José Luis Pérez ha apuntado que en esta trama existe "un punto de sordidez que no habíamos visto" en otros casos de corrupción. "Solo hay que echar un vistazo a la Gürtel y a la Púnica. No es una cuestión de comparar, pero la sordidez siempre ha acompañado a todos los casos de corrupción", le ha rebatido en ese sentido Palomera.

"Claro, pero eso ya ha tenido sus consecuencias y sus responsabilidades políticas", le ha confrontado Ana Rosa. "Y, en cambio, aquí hemos hablado de red eléctrica, del apagón y de todos los audios que estamos escuchando", ha añadido la presentadora. "Ana, eso no es corrupción, no mezclemos", le ha corregido la colaboradora. "No, hablo de responsabilidades. También hemos hablado de un accidente de tren con 46 personas fallecidas y aquí no dimite nadie y a nadie se le pide responsabilidad política", ha sentenciado Quintana.

"También podemos hablar de la Operación Kitchen, que es una operación parapolicial que afecta al PP, en la que se usó toda la estructura del Ministerio del Interior para ocultar pruebas y se está juzgando esta semana también eh", ha protestado en paralelo Pilar Santos, otra colaboradora de la mesa política.

Ana Rosa Quintana: "Yo voy a hablar del presente si no te importa"

"Pero ahí todos han pagado y no hay nadie en el banquillo que en este momento esté en su puesto (político)", ha contrariado Ana Rosa Quintana. "Ana, han pasado 13 años y estos señores aún no han sido juzgados", le ha recordado Esther Palomera. "Bueno, yo voy a hablar del presente si no te importa", ha cortado rápidamente la conductora de 'El programa de AR', visiblemente tensa.

"Ya, claro...", ha apostillado Palomera con evidente sorna. "No deberíamos caer en el 'y tú también' porque es mediocre", ha apuntado Juanma Lamet, otro tertuliano habitual del coloquio. "Se están juzgando los dos casos a la vez y de la Kitchen no hemos hablado", ha reiterado Pilar Santos, que previamente había deslizado una clara falta de neutralidad. "No, aquí no", ha apoyado Esther en la misma dirección.

Ana Rosa: "Acabas de decir una cosa que no voy a pasarla por alto. ¿Cómo que aquí no se habla de la 'Kitchen'?"

Estas palabras han sacado de sus casillas a Ana Rosa Quintana: "Perdona, tú acabas de decir una cosa que no voy a pasarla por alto. ¿Cómo que aquí no se habla de la 'Kitchen'?". "Hoy desde luego no hemos hablado", ha reafirmado Palomera. "¿Hoy qué está pasando en la 'Kitchen'? Hoy no se ha hablado porque no está pasando nada importante", se ha excusado la veterana comunicadora de las mañanas de Telecinco.

"Se está juzgando paralelamente", han reinsistido las tertulianas díscolas con la mesa de debate. "Todos los días que ha habido 'Kitchen' aquí se ha hablado. No voy a pasar por alto esto eh", ha rematado Ana Rosa, cambiando radicalmente de asunto con notorio enfado.