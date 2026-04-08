El futuro próximo de tres programas de la productora de Ana Rosa (Unicorn Content) ya está decidido en Telecinco

Telecinco sigue atravesando una gran crisis de audiencia que le hace estar en tercera posición a gran distancia de la cadena líder, Antena 3, y de la segunda posición que ostenta La 1 de TVE con bastante contundencia. Y pese a que había muchos rumores sobre un terremoto de cambios en la programación diaria de la cadena de Mediaset parece que eso tendrá que esperar.

Así, tal y como avanza Poco Pasa TV, Mediaset mantendrá toda su programación diaria hasta el verano. Tras renovar sus concursos 'El precio justo' y '¡Allá tú!' hasta junio, la cadena ha tomado también la decisión de prolongar su confianza en sus magacines diarios.

De esta manera, 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' se mantendrán en la programación matinal de Telecinco junto a 'El programa de Ana Rosa' al menos hasta el mes de junio. Todo apunta a que después en verano, la cadena replicará la estrategia del pasado año alargando ambos formatos y ocupando el hueco que deje 'El programa de AR' durante las vacaciones de Ana Rosa Quintana.

Con ello, tanto Ana Terradillos como Patricia Pardo seguirán en las mañanas de Telecinco junto a la propia Ana Rosa Quintana a pesar de que raramente llegan al doble digito de audiencia. De hecho, 'La mirada crítica' apenas se mueve entre el 7 y el 9% mientras que 'Vamos a ver' si que suele llegar al 9-10%.

Otro que también tiene garantizada su permanencia en las tardes de Telecinco es 'El tiempo justo'. De esta forma, Joaquín Prat y César Muñoz seguirán al frente del magacín de tarde de la cadena a pesar de los rumores que apuntaban a su cancelación para dar paso a un nuevo dating show recuperando el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' con Ion Aramendi y Lorena Castell de presentadores.

Es decir, que las tardes de Telecinco también se mantendrán como hasta ahora al menos durante los próximos tres meses. La renovación de 'El tiempo justo' llega después de que el formato producido por Unicorn Content haya experimentado una ligera subida y que este lunes incluso anotara su mejor resultado en meses liderando su franja de emisión con un 10,1%.

Con esta triple renovación, la productora de Ana Rosa Quintana se asegura mantener el control de la programación diaria de Telecinco. No obstante, según la citada cuenta, si que se prevén nuevos reajustes en las próximas semanas, que se sumarán al recorte de plantilla aplicado en los últimos meses y que ha dejado a los equipos bajo mínimos, especialmente en la franja de la mañana con numerosos despidos de trabajadores.