Telecinco planea un formato diario al estilo 'MyHyV' con Ion Aramendi y Lorena Castell para sus agonizantes tardes

Telecinco continúa explorando nuevas ideas para reflotar sus agonizantes tardes y buscar una alternativa a las consolidadas ofertas de La 1 de RTVE y de Antena 3. Por eso, la cadena estaría estudiando la puesta en marcha de un dating show que recuperaría el espíritu de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Así lo cuenta en exclusiva Poco Pasa TV, adelantando además que este mismo viernes, 23 de enero, se ha grabado el piloto del formato en ciernes, que llevaría por título '50 razones para enamorarte' y que estaría presentado en tándem por Ion Aramendi y Lorena Castell. Ellos serían los rostros elegidos para ponerse al mando.

De momento, hay que puntualizar que faltaría la aprobación del Consejo de Administración de Mediaset. De obtener luz verde definitiva una vez visionado ese piloto, será un dating diario, para la franja vespertina en principio y con la productora que realiza 'El diario de Jorge' (Boomerang TV) a cargo.

Está por ver cómo afectaría a la parrilla vigente de Telecinco y cuándo. Lo cierto es que 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat no encuentra su sitio en las tardes y sus datos son insostenibles en muchos de los días. Por lo tanto, no sería de extrañar que '50 razones para enamorarte' fuera su relevo (en su totalidad o en parte) en caso de sustanciarse su producción.

Por otro lado, 'Allá tú' es otro de los agujeros negros de la programación, y así se ha confirmado en sus dos primeras semanas de emisión. Sin embargo, la nueva etapa del concurso no ha hecho más que arrancar y requiere de mucha paciencia para afianzarse en la parrilla. La apuesta de Telecinco es de larga duración, por lo que, en este caso, sí que sería raro que fuera su reemplazo.

Mediaset busca recuperar el espíritu de #MujeresyHombresyViceversa con Lorena Castell e Ion Aramendi. Hoy ha grabado el piloto de un nuevo dating show diario: #50RazonesparaEnamorarte.



Según avanza también Poco Pasa TV, '50 razones para enamorarte' plantea una dinámica fácil y visual basada en los primeros encuentros, las decisiones inmediatas y la posibilidad de que terceras personas injieran y alteren el rumbo de las citas como gran gancho.

Este nuevo formato reuniría a 20 solteras y solteros (apostándose por la diversidad) que se enfrentarían a un cara a cara y a la gran pregunta: ¿habrá match o no? De ver la luz, este programa para Telecinco pretenderá aterrizar en la parrilla con la clara misión de darle una vuelta de tuerca al género del dating.