'Pasapalabra' robustece su audiencia ante la entrega del bote: Firma récord de temporada y triplica a 'Allá Tú'

'Pasapalabra' se apuntó un récord de temporada este jueves 22 de enero coincidiendo con la promoción de la inminente entrega del bote. Atresmedia lanzó el primer spot un día antes cebando que el mayor premio de la historia del concurso ya tiene dueño, lo cual ha aumentado notablemente la expectación.

Y ese incremento en el interés por el apasionante duelo entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez se ha traducido en grandes números. El formato conducido por Roberto Leal registró un arrollador 21,3% de cuota de pantalla y 2.345.000 telespectadores.

Se trató de la entrega más vista de la presente temporada y desde mayo de 2024. En cuanto a share, con ese gran 21,3% superó a 'Allá tú', su inmediato competidor, con la friolera de 14,8 puntos de ventaja; pues el concurso de Telecinco, con Juanra Bonet al frente, anotó mínimo desde su estreno con un 6,6% de share (solo reunió 714.000 seguidores) y se colocó incluso por detrás de 'La Sexta Noticias 20h' (7,6%).

Además, 'Pasapalabra' también sacó una gran diferencia a 'Aquí la tierra' en La 1 de RTVE; concretamente 7,6 puntos. Aun así, el programa presentado por Jacob Petrus promedió un destacado 13,7% de cuota, con más de 1,5 millones de espectadores en la cadena pública.

Con todo, 'Pasapalabra' se alzó como el programa no informativo más visto de la televisión en el día y, una vez más, se hizo con el minuto de oro, alcanzando un desorbitado 28,9% de share y 3.547.000 televidentes a las 21:02 horas.

MÁXIMO para @PasapalabraA3 con su PROGRAMA + VISTO DE LA TEMPORADA en Antena 3



🧠 ARRASA con un 21.3% de share y una media de 2.345.000 espectadores



Posteriormente, 'Antena 3 Noticias 2', con Vicente Vallés y Esther Vaquero, impulsó sus datos replicando ese mismo 21,3% y congregando a más de 2,7 millones de telespectadores. Hablamos de la mejor cuota de la temporada y de la segunda emisión más seguida. Fue, además, la oferta televisiva más vista del jueves.