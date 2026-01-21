Atresmedia anuncia de forma oficial la entrega del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra': "Ya tiene dueño"

Antena 3 ya anuncia la entrega del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. De esta manera, el concurso ya ha grabado el programa en el que Manu Pascual o Rosa Rodríguez hacen historia al llevarse el bote tras completar el ansiado rosco.

"El mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene dueño. Muy pronto en Antena 3", anuncia la cadena en un anuncio en el que se ven imágenes tanto de Rosa como de Manu.

Ahora queda por ver cuándo se emitirá este programa de 'Pasapalabra' en el que uno de sus super campeones se lleva el bote del programa y si como en anteriores ocasiones la cadena opta por llevar esta entrega al prime time. Lo cual sería repetir la estrategia que ya llevó a cabo con Rafa Castaño.

Así, Antena 3 podría utilizar 'Pasapalabra' como arma arrojadiza contra algún estreno de TVE o Telecinco como pueden ser 'Top Chef: dulces y famosos' o 'Pura Sangre', entre otros contenidos que verán la luz en próximas semanas. Cabe decir que la cadena no da pistas sobre cuándo podría emitir este programa pero teniendo en cuenta que el concurso suele grabarse con un par de semanas de antelación, podría ser la primera semana de febrero cuando veamos la entrega del bote.

Lo que si está claro por la promo es que el ganador del bote de 'Pasapalabra' será Manu Pascual o Rosa Rodríguez. Es decir por fin uno de los dos consigue batir al otro y completar el rosco de 25 palabras tras casi 300 duelos. En el caso del murciano son 426 programas los que lleva en el formato mientras que la gallega lleva 296 programas.

Cabe decir que el bote de 'Pasapalabra' alcanza ya la cifra de 2.650.000 euros. Una cifra que seguirá creciendo hasta que sea la total que se lleve Manu Pascual o Rosa Rodríguez. Eso sí, como siempre pasa en estos casos, la cantidad que se lleve el ganador será menor porque tendrá que pagar a Hacienda.

Y es que como sucede en todos los concursos de televisión, el premio está sujeto a elevados impuestos. Atresmedia, responsable del pago de 'Pasapalabra', le haría una retención del 19% (482.000 euros) sobre la cuantía total del bote. Por otro lado, tenemos el IRPF, que supondría otro bocado, aún mayor, de 696.490 euros.