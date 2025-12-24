La pregunta por la que Rosa se quedó a una palabra del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

Este martes, 23 de diciembre, Rosa Rodríguez estuvo a punto de hacer historia en 'Pasapalabra'. La coruñesa se quedó a tan solo una palabra de hacerse con los 2.542.000 euros del bote, el más alto otorgado por el concurso. Antena 3 ha jugado en los últimos días a alertar a la audiencia de una posible victoria de la concursante, pero al final no ha podido ser.

"Todos pendientes de 'Pasapalabra'. Rosa puede hacer historia", se podía leer en la cuenta de X de Antena 3. Y llegó el momento decisivo, el 'Rosco' final. Con 24 casillas en verde, solo tres segundos y la letra Y, la gallega estaba a un paso de entrar en los anales de la historia del programa presentado por Roberto Leal.

Tras completar 22 letras del tirón en la primera vuelta, la concursante prefirió ser prudente, mientras su contrincante, Manu Pascual, se le iba acercando. Al llegar al final, ambos estaban muy igualados, con Rosa tan solo a un acierto más de ventaja sobre él, así es que decidió arriesgar y acertó tres nuevas palabras, quedándose a una letra, la Y, del ansiado bote.

Rosa se queda a una letra de alzarse con el millonario bote

"Apellido del periodista que fue editor del diario británico 'The Sun' entre los años 1972 y 1975", leyó Roberto Leal ante los dos concursantes expectantes. Ella por la posibilidad de llevarse los dos millones y medio de euros de bote y él porque, de ser así, se despediría de ‘Pasapalabra' después de 408 programas.

Rosa arriesgó, pues tenía una respuesta en su mente. Lo ha dicho de una forma casi ininteligible para los espectadores, aunque desde el plató sí que se pudo escuchar. Roberto Leal ha contenido la respiración antes de gritar que la respuesta era incorrecta. Y es que el nombre que el programa buscaba era el de Bernard Shrimsley. En cuestión de segundos, se ha esfumado su sueño. Esta es la segunda vez este mismo año que la coruñesa está a un paso de completar el 'Rosco'. Fue el pasado 16 de septiembre cuando también se quedó a tan solo una letra de hacerse con el bote.

Por lo que respecta a Manu, todavía tenía opciones, ya que no había cometido ningún error y contaba con tiempo suficiente. Sin embargo, las prisas y los nervios le jugaron una mala pasada, y terminó fallando dos palabras. De esta forma, era imposible que superase a Rosa, así es que este miércoles 24 de diciembre tendrá que enfrentarse a la 'Silla Azul'.