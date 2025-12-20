'Pasapalabra' pone en máxima alerta ante el bote de 2.542.000 euros: ¿Gana Rosa la próxima semana?

Rosa Rodríguez podría estar a nada de entrar a formar parte de la historia de 'Pasapalabra'. Según ha anunciado Antena 3 en sus redes sociales, la próxima semana, la concursante podría hacerse con el bote más alto de la historia del concurso, que asciende a 2.542.000 euros.

En la promo compartida en X, se ve a Rosa con 24 aciertos, a punto de completar 'El rosco', a falta de la letra Y. Pues bien, todo parece indicar que será el próximo martes, 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, cuando se emitirá el programa en el que la coruñesa de origen argentino podría hacer con el millonario bote... o no.

Eso sí, como siempre pasa en estos casos, la cantidad anunciada no es la que finalmente se llevan los participantes, tanto de 'Pasapalabra' como de otros concursos televisivos. Ya que todos ellos están obligados a pagar impuestos a Hacienda. A continuación, el spot que está poniendo en alerta a los espectadores:

— Antena 3 (@antena3com) December 19, 2025

Esto es lo que finalmente se llevaría Rosa si gana el bote de 'Pasapalabra'

Como sucede en todos los concursos de televisión, el premio está sujeto a elevados impuestos. Atresmedia, responsable del pago de 'Pasapalabra', le haría una retención del 19% (482.000 euros) sobre la cuantía total del bote. Por otro lado, tenemos el IRPF, que supondría otro bocado, aún mayor, de 696.490 euros.

En resumidas cuentas, Hacienda se quedaría con 1.179,470 euros, por lo que Rosa se embolsaría finalmente 1.362.000 euros netos. Cifra, a pesar de todo, nada desdeñable.

Además, cabe destacar que en 'Pasapalabra' los premios no son acumulativos. Por lo tanto, la coruñesa, si ganase ese histórico bote, perdería automáticamente el dinero acumulado a lo largo de todos los meses que lleva en el programa. No así Manu Pascual, que sí se llevaría todo lo ganado hasta ahora (más de 250 mil euros).