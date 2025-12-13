El Rosco de 'Pasapalabra', en manos del Tribunal Supremo tras la sentencia que prohíbe su emisión a Antena 3

El futuro de El Rosco de 'Pasapalabra' vuelve a estar en peligro y por ello, Atresmedia ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que le obligó en 2022 a dejar de utilizar la emblemática prueba final del concurso para conseguir que le de la razón y poder seguir contando con el reto más reconocido del programa de Roberto Leal.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Atresmedia a cesar la emisión de 'Pasapalabra' con la prueba de El Rosco y una elevada indemnización de 50.000 euros por los daños causados al entender que la propiedad del mismo pertenece a la sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. (MC&F).

Para entender este nuevo litigio con el programa que presenta actualmente Roberto Leal en Antena 3, hay que recordar que la compañía holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. (MC&F) presentó una demanda contra la corporación de San Sebastián de los Reyes en la que les acusaba de infringir sus derechos de propiedad intelectual sobre la prueba principal, conocida como El Rosco.

ITV Studios Global Distribution LTD (ITV), en su condición de licenciante de los derechos de Atresmedia para emitir 'Pasapalabra', se personó en la causa a fin de defender el derecho de Atresmedia. Ambas mercantiles esgrimieron conjuntamente que la titularidad de los derechos de autor sobre El Rosco había sido juzgada y solventada en sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid en 2016 y del Tribunal Supremo en 2019. Una sentencia que fue la que obligó a Telecinco a dejar de emitir el programa en octubre de ese año.

Un juzgado de lo mercantil de Barcelona desestimó la demanda de la empresa holandesa pero la Audiencia Barcelona revocó, en noviembre de 2022, lo dictado en primera instancia y dio la razón a MC&F obligando como decimos al cese del concurso y de la prueba de El Rosco. No obstante, como dicha sentencia no era firme, Atresmedia decidió seguir emitiendo el concurso y la prueba final hasta que el Supremo tomara una decisión.

Ahora, el caso está en manos de Sala de lo Civil del Supremo, que el pasado 3 de diciembre admitieron a trámite los recursos contra la resolución de la Audiencia de Barcelona de parte de Atresmedia, de ITV Studios y también de la propia MC&F según adelanta Cincodías.

Lo que defendía la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre 'Pasapalabra' y sus derechos

La Audiencia concluía en su resolución que los creadores de El Rosco fueron Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que cedieron esos derechos a MC&F. El tribunal considera que esta compañía licenció en 1998 a la empresa italiana EINSTEIN para incluir esa prueba en el concurso 'Passaparola', creado sobre la base de la licencia de ITV.

Con todo, la sentencia recoge que El Rosco es, en sí mismo, una creación con entidad propia, separada del conjunto de 'Pasapalabra' y original de sus autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb. Y sostiene que, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos corresponden a MC&F y no a ITV.

En consecuencia, la explotación de dicha obra por parte de Atresmedia, con licencia de ITV, constituye una infracción de los citados derechos. Es por ello que la Audiencia Provincial de Barcelona pide a Atresmedia cesar en la emisión del programa con El Rosco y a indemnizar a la parte demandante en los daños y perjuicios causados.