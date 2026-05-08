El inesperado vínculo entre Esperanza Aguirre y Javier Alonso, el concursante de 'Pasapalabra' que nadie vio venir

Esperanza Aguirre regresó este jueves como invitada a 'Pasapalabra' para concursar en el bando de la silla naranja apoyando a Javier Alonso ante su duelo contra David. Y nada más encontrarse con el aspirante a ganar el bote, la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid no tardó en confesar el pasado que le une al concursante, desvelando un vínculo hasta ahora desconocido para el público.

"Estoy encantada de estar aquí, estuve hace bastante tiempo", comenzó señalando la ex política, haciendo referencia a su última visita al concurso cuando aún se emitía en Telecinco. Ha sido entonces cuando la invitada de este jueves ha señalado directamente al concursante de la silla naranja, desvelando que se estaba produciendo un inesperado reencuentro ante las cámaras.

Esperanza Aguirre desvela su pasado en común con Javier Alonso, concursante de 'Pasapalabra': "Hemos coincidido cinco veces"

"Además, estoy muy contenta porque conozco a Javier desde que era Premio de Excelencia de la Comunidad de Madrid", subrayó entonces Esperanza Aguirre mientras el concursante comenzaba a sonrojarse. "Lo digo para que todo el mundo lo tenga claro, que habéis coincidido", señalaba entonces Roberto Leal según digería la información para arrancar el programa.

"Hemos coincidido cinco veces", explicó entonces, rememorando todas las ocasiones en las que tuvo que reconocer las extraordinarias calificaciones del concursante de 'Pasapalabra' a lo largo de su trayectoria académica. "El último año de bachillerato y dos o tres años en la carrera, es un fenómeno", sentenciaba entonces la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid sobre los logros del joven.

Fue entonces cuando puso en valor el galardón a la excelencia que consiguió Javier por sus notas. "Es un fenómeno. Eso quiere decir que sacaba más de 9,5 de media", insistió Esperanza Aguirre antes de que el presentador reprendiese al concursante. "Esto no lo habías contado Javier", exclamó Roberto Leal ante el aluvión de información inédita. "Tampoco hace falta contar todo", bromeaba el aspirante al bote antes de recibir una ronda de aplausos.

"Yo cuando me he enterado de que venía ella le he dicho a mi madre 'mándame una foto por Whatsapp que tengo con ella para enseñársela', y luego también es casualidad que en varios conciertos de los que he dado en el Auditorio Nacional ha estado ella", confesó además el concursante de 'Pasapalabra', que también es tenor. "Lo tiene todo, también es abogado. En cuanto nos demos cuenta me quita el programa también", bromeó el conductor del concurso de Antena 3.