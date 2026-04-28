'Pasapalabra' anuncia un casting en busca de concursantes tras la salida de Rosa Rodríguez y Manu Pascual

Tras finalizar el longevo duelo entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual a principios de año, 'Pasapalabara' continúa en constante rotación de las sillas azul y naranja del programa en busca del nuevo tándem que se enfrente por el bote. Es por eso que el concurso de Antena 3 ha anunciado un nuevo casting presencial que contará con dos convocatorias, siendo Madrid y Barcelona las ciudades escogidas para la búsqueda de nuevos perfiles que se enfrenten al rosco.

El exitoso concurso de Antena 3 conducido por Roberto Leal se encuentra en plena caza de talentos para llenar sus atriles, y la primera convocatoria tendrá lugar este miércoles 29 de abril en Madrid. Se trata de una prueba abierta al público que se celebrará en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (Plaza de Ciencias 1) entre las 10:00 y 18:00 horas en las aulas magnas M1 y M2.

'Pasapalabra' confirma dos castings presenciales en Barcelona y Madrid

La otra ciudad en la que los aspirantes a ganar el preciado bote de 'Pasapalabra' podrán enfrentarse a las temidas 25 definiciones del rosco será Barcelona. La segunda convocatoria tendrá lugar en el Museo Tàpies (Carrer d'Aragó, 255) el próximo lunes 11 de mayo entre las 10:30 y 18:00 horas. Por lo que los entusiastas del formato que quieran seguir los pasos de Rosa Rodríguez, Óscar Díaz o Rafa Castaño podrán ganar su puesto en el concurso de Antena 3 en las próximas semanas.

Así lo anunció Roberto Leal este lunes 27 de abril desde 'Pasapalabra', poniendo fecha a las dos fechas y recordando a los interesados en poner a prueba su conocimiento que no es necesario rellenar ningún formulario o una inscripción previa para acudir a ninguna de las convocatorias.