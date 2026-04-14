'Saber y Ganar' ficha a Orestes Barbero y otros dos históricos de 'Pasapalabra' como nuevos concursantes en RTVE

Después de la hazaña conquistada por David Díaz (Socarrats) el pasado domingo y de tener que decir adiós a Las Milagrosas, 'Saber y ganar' se prepara para recibir a un auténtico dream team de 'Pasapalabra' en sus ediciones del fin de semana para poner en jaque al equipo que ya ha hecho historia en el programa de La 2.

Así, según avanza El Confi TV, 'Saber y ganar' dará la bienvenida en su versión de fin de semana a un nuevo equipo formado por tres auténticos campeones de 'Pasapalabra' como son Orestes Barbero, Susana García y Nacho Mangut.

Será este sábado 18 de abril cuando este trío muy reconocido por su paso por 'Pasapalabra' se incorpore a 'Saber y ganar' para ponerle las cosas difíciles a los Socarrats justo cuando apenas queda un mes para que tengan que abandonar la competición pues cabe recordar que el concurso de TVE tiene un límite de participación de 25 fines de semana por equipo.

Con la incorporación de Orestes Barbero, Susana García y Nacho Mangut, 'Saber y ganar' se asegura contar con tres de los grandes rostros históricos de 'Pasapalabra' y por ende con rostros que sin duda pueden generar grandes momentos en el concurso que presenta Rodrigo Vázquez.

Orestes Barbero, Nacho Mangut y Susana García, nuevos concursantes de 'Saber y ganar'

Orestes Barbero, Nacho Mangut y Susana García, de 'Pasapalabra' a 'Saber y ganar'

De esta forma, Orestes Barbero regresa a RTVE después de la cancelación de 'El cazador'. El burgalés se dio a conocer en la última etapa de 'Pasapalabra' en Telecinco cuando su duelo con Rafa Castaño se vio truncado por la cancelación abrupta del concurso por la sentencia del Tribunal Supremo. Posteriormente, Antena 3 los rescató y el concursante terminó eliminado cuando el sevillano se llevó su histórico bote.

Por su lado, Nacho Mangut es otro de esos nombres que están en el imaginario de grandes concursantes de 'Pasapalabra'. El joven extremeño también pasó por varias etapas del concurso tanto en Telecinco como en Antena 3 donde estuvo 79 y 59 entregas respectivamente.

Otra concursante histórica de 'Pasapalabra' es Susana García. Es una de las ganadoras del Bote del concurso pues se llevó 450.000 euros a su casa. Fue además una de las ganadoras del BoteMasters y también llegó a participar junto a Mangut en el Mundial de 'Pasapalabra' en Chile. En su trayectoria atesora también otros concursos como el propio 'Saber y ganar' o '¿Quién quiere ser millonario?'.

Ahora queda por ver qué trayectoria consiguen Orestes, Nacho y Susana como equipo en 'Saber y ganar' y si consiguen ponerle las cosas difíciles a los Socarrats en sus últimas semanas de competición en el concurso que emite La 2 los fines de semana con Rodrigo Vázquez en relevo de Jordi Hurtado.