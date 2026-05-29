Jesús Cintora no menciona a Ferreras pero esta clara pulla en 'Malas Lenguas' va por él y por lo que hizo con Podemos

Parece que la guerra abierta entre La Sexta y TVE va a continuar. Después de que en los últimos días desde la cadena de Atresmedia estén tratando de defender su labor en la cobertura de los casos que afectan al PSOE con alegatos de Antonio García Ferreras, Jesús Cintora está también utilizando su programa en La 2 para ser muy claro con su audiencia.

Este jueves, Jesús Cintora ya dejaba claro en 'Malas Lenguas' que ellos no daban lecciones de periodismo a nadie y que en la cadena pública trataban todos los temas afecten al PSOE o al PP después de que desde La Sexta estén intentando dejar ver que en RTVE hiperventilan con los casos quuye están dañando la reputación del PSOE y del gobierno.

Pero este viernes ha ido mucho más allá con una indirecta muy directa hacia quién fue su compañero cuando estuvo presentando en La Sexta y colaborando en 'Al rojo vivo' después de haber llegado a ser rivales cuando presentaba 'Las mañanas de Cuatro' en Mediaset.

Así, Jesús Cintora no se reprimía un recado a Antonio García Ferreras al hablar de la última hora en torno a la operación Kitchen y como todos los que están declarando como imputados o testigos dicen no saber nada ni recordar nada sobre lo que se juzga.

🗂️ ¿Por qué el PP no habla del “caso Kitchen”?@JavierArocaA y @Pereira_Hugo_ debaten sobre el tema en #MalasLenguas. pic.twitter.com/DeCpEy1Srm — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 29, 2026

El dardazo de Jesús Cintora a García Ferreras en 'Más vale tarde'

"Yo no sé lo que va a dar de si lo que se han llevado de Ferraz. Lo que me llama la atención es que haya alguien hoy, como una dirigente del PP, que se podía referir a la Kitchen y no se refería a lo del otro", empezaba diciendo al escuchar las opiniones de sus colaboradores sobre la estrategia del PP al no querer hablar del juicio de la kitchen.

"Nosotros aquí hablamos de todo. Hemos hablado de lo de Zapatero, de Sánchez, de la mujer de Sánchez, de todo y de lo que haga falta. Y también hablamos de esto. Nosotros no somos amigos de Fernández Díaz ni tenemos grabaciones de que es muy burdo, no, nosotros no", sentenciaba Jesús Cintora.

Unas palabras con las que estaba hablando claramente de Antonio García Ferreras y los audios de Villarejo en los que se le escucha decir que "voy con ello, pero es demasiado burdo" en alusión a cuando Eduardo Inda publicó en OKDiario que Pablo Iglesias tenía una cuenta en el paraíso fiscal de Islas Granadinas y que pese a ser un bulo, La Sexta emitió en sus programas.