Un colaborador cuestiona en directo a 'Más vale tarde' por su enfoque sobre Óscar Puente: "Eso no lo habéis expuesto"

Este viernes, Pedro Águeda, uno de los colaboradores de 'Más vale tarde' no ha tenido reparo en cuestionar al programa de La Sexta por cómo había abordado el ataque de Óscar Puente a algunos medios de comunicación señalando que publican bulos.

Y es que en los últimos días, en La Sexta están muy beligerantes alzando la voz contra quiénes les acusan de estar dando demasiada difusión a las causas judiciales que afectan al PSOE y no hacer lo propio con el PP. Lo hicieron Antonio García Ferreras y Helena Resano con mensajes en sus respectivos programas y lo ha hecho 'La Sexta Columna' desde sus redes sociales.

Así, ahora 'Más vale tarde' ha dado un paso más allá al asegurar que Óscar Puente estaba desmintiendo un bulo con otro bulo. "El ministro de Transportes se ha lucido hoy, bueno hoy y tantas otras veces, ha denunciado un bulo recurriendo a su vez a un bulo", exponía de primeras Cristina Pardo.

Después, era Marina Valdés la que explicaba lo sucedido al dar paso al vídeo que ha publicado Óscar Puente en "X". "El ministro lo que quiere afear a este medio es que no publicara el desmentido que hizo su propio ministerio. Pero al hacerlo ha incurrido en un bulo porque generaliza y habla de los medios y lo ha ilustrado con la captura que desmiente su propio bulo. Y aquí es donde nos hace protagonistas", avanzaba la redactora de 'Más vale tarde'. "Nos incluye a todos los medios. Y lo que había a su lado era una noticia de La Sexta con el desmentido de su ministerio, lo que pasa es que quita el logo de La Sexta", añadía la periodista antes de mostrar como en La Sexta Noticias si emitieron la versión de ADIF que desmentía la noticia que publicó El Confidencial.

Pedro Águeda desmonta el enfoque de 'Más vale tarde' sobre la última polémica de Óscar Puente

Pedro Águeda e Iñaki López en 'Más vale tarde'

Tras ello, Iñaki López era contundente contra Óscar Puente. "La próxima vez que publique un vídeo que lo prepare mejor porque insistimos ha sido el propio vídeo de Óscar Puente el que desmiente la información que da el propio Óscar Puente. No, los medios le escuchan y dan la rectificación de ADIF. No entiendo este ataque gratuito", sentenciaba el presentador.

Y cuando Iñaki López daba paso a Pedro Águeda, el colaborador no se reprimía su crítica a 'Más vale tarde'. "Yo tampoco entiendo muy bien cómo lo habéis enfocado. Y lo voy a decir. Yo creía que ibais a desmontar la explicación que da Óscar Puente sobre por qué cree que esa noticia es falsa y eso no se ha hablado. Yo creo que lo que dice Óscar Puente de por qué la noticia es falsa creo que es correcto, o si no me lo desmentís, pero eso no lo habéis expuesto", soltaba sin pudor.

"Yo creo que a quién se está refiriendo el ministro no es a vosotros", insistía Pedro Águeda dejando una pullita porque se hicieran las víctimas en 'Más vale tarde'. "Pero si nosotros contamos la noticia...", trataba de justificar Iñaki López. "Pero lo de decir medios es una forma de hablar y el ministro no se estaba refiriendo a La Sexta", volvía a decir el colaborador desmontando la teoría del programa.

"Pero nosotros solo podemos responder por lo que hace y dice La Sexta y tenemos al ministro que nos acusa de no contrastar las noticias o no dar eco a los comunicados de Adif y sí lo hacemos", defendía Iñaki López. "Pero yo creo que el ministro se refiere al medio que publicó la noticia", le insistía el colaborador de 'Más vale tarde'. "Pero la frase exacta de Óscar Puente es que esto no lo veréis en ningún medio cuando lo dice junto a un recorte que está sacado de La Sexta y no entiendo que busca", concluía Iñaki.