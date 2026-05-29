Sonsoles Ónega y su refugio lejos de Atresmedia: Una aldea de 200 habitantes en plena Reserva de la Biosfera

Que Sonsoles Ónega lleva con orgullo y reivindica sus raíces gallegas no es un secreto. Pese a que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' nació en Madrid y ha desarrollado gran parte de su vida privada y profesional en la capital, su vínculo con el norte estuvo muy presente durante su infancia, cuando pasaba los veranos y vacaciones en una aldea de Lugo que ha terminado convirtiéndose en su refugio cuando quiere pasar tiempo alejada del ritmo frenético de la televisión.

Durante su infancia y adolescencia, la periodista solía visitar con frecuencia a sus abuelos paternos en la parroquia de Mosteiro, una pequeña aldea de 200 habitantes ubicada al noreste de la ciudad de Lugo y perteneciente al municipio de Pol. Se trata de un refugio familiar que guarda un importante valor sentimental para la ganadora del Premio Planeta, pues encierra importantes recuerdos y vivencias junto a su difunto padre, el periodista Fernando Ónega.

Y es que, el padre de Sonsoles Ónega siempre mostró con orgullo su tierra natal y el pueblo donde nació, transmitiendo ese arraigo por Mosteiro y su gente a sus hijos, que ahora disfrutan de este enclave privilegiado dentro de la Reserva de la Biosfera más grande Galicia con un paisaje marcado por los bosques de Terras do Miño.

Enmarcado en el entorno de A Terra Chá y la comarca de Mérida, el reducido número de habitantes es uno de sus principales atractivos. En más de una ocasión, la periodista ha recordado sus veranos en la aldea, confesando el cariño que mantiene por ese "gen rural" de su mapa familiar y el amor por un lugar al que no descarta regresar algún día: la casa de su abuela.

Área recreativa de Mosteiro

Esta vivienda, ligada a la memoria de Fernando Ónega y su familia paterna, supone una asignatura pendiente para Sonsoles Ónega que ella misma ha reconocido como uno de sus proyectos de futuro: rehabilitarla por completo y darle una segunda vida. Se trata de una casa familiar de piedra ubicada entre prados que conforma un todo un oasis para la periodista y la oportunidad de escapar de la ajetreada vida en la capital para reconectar con sus raíces gallegas y su familia.

Turismo, gastronomía y verano en Mosteiro, el pueblo de Sonsoles Ónega en Lugo

Con un paisaje local marcado por las iglesias, ermitas, ríos y bosques, la localidad de Mosteiro ofrece a los turistas la posibilidad de sumergirse en la Galicia profunda a través de rutas de senderismo o bicicleta con las que descubrir los alrededores de la villa. Además de la magia que encierran los paisajes de Terras do Miño, la pequeña localidad destaca por la iglesia de Santa María de Luaces o la ermita de las Virtudes.

Área recreativa de Mosteiro

El verano en el pueblo paterno de Sonsoles Ónega está marcado por fiestas que celebran los regresos que se producen en verano. Mientras que durante el año reina la tranquilidad del paisaje rural deshabitado, la estación estival acoge eventos cargados de significado como La Fiesta al Emigrante de Pol, que tiene lugar cada 24 de agosto en la Carballeira de Mosteiro para homenajear a los que se fueron de la localidad pero regresan en verano para reconectar con sus raíces.

Entre sus platos locales más destacados se encuentra el pulpo á feira, una receta tradicional de la zona lucense que consiste en cocer el pulpo, trocearlo acompañado con sal gruesa, picante y aceite. Servido en platos de madera, se come con palillos y es uno de los platos estrella en todas las ferias de la comarca.

En definitiva, la casa familiar de Sonsoles Ónega en el corazón de Galicia ofrece una oportunidad perfecta a la presentadora para reconectar con sus raíces, disfrutar en su tiempo libre del ambiente rural con el que creció su padre y perpetuar el legado de sus abuelos dando una segunda vida a la vivienda familiar.