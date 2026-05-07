Sonsoles Ónega abandona 'Y ahora Sonsoles' abruptamente, pasa el testigo en Antena 3 y anuncia el motivo

Sonsoles Ónega se ponía este jueves al frente de 'Y ahora Sonsoles' con total normalidad como cada día. No obstante, antes de dar paso a la publicidad, la presentadora anunciaba a los espectadores que tenía que dejar su puesto y ser relevada por Pepa Romero por un compromiso profesional muy especial e importante.

"Hacemos una pausa para la publicidad y voy a pasarle el testigo de este nuestro querido programa a Pepa Romero porque me voy a pregonar Madrid, si se puede con la lluvia", anunciaba la presentadora entre los aplausos de sus compañeros.

"Y si no se puede con la lluvia pues ya me tomaré algo en la plaza de la Villa, que es un escenario al que solo te invitan una vez en la vida y he dicho que sí", añadía Sonsoles Ónega antes de abandonar su puesto y dejar el formato en manos de su sustituta habitual.

Y es que Sonsoles Ónega ha sido la elegida por el Ayuntamiento de Madrid para ser la encargada de dar el pregón de las Fiestas de San Isidro, el patrón de la ciudad. Algo que tal y como ha confesado le hace muchísima ilusión.

Antes de tomar el testigo de su compañera, Pepa Romero le lanzaba un consejo a Sonsoles sobre que se llevara chubasquero y paraguas porque "estamos en alerta naranja por lluvia, tormenta y granizo" en buena parte de España, incluido la capital.

No obstante, la tranquilizaba al asegurar que parece que en Madrid ya había pasado lo peor. "Aquí ya ha descargado y parece que va a hacer sol para tu pregón", le avisaba con una sonrisa en la boca.

De esta forma, Sonsoles Ónega será la encargada de iniciar las Fiestas de San Isidro en un pregón en la Plaza de la Villa donde se situaba anteriormente el Ayuntamiento de Madrid y donde estará acompañada del alcalde José Luis Martínez-Almeida así como de miembros del equipo del Gobierno municipal así como representantes de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento.