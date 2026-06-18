Sonsoles Ónega frenó en seco su programa de Antena 3 por la campaña encubierta dentro de su escaleta: "¿Esto es publicidad?"

Sonsoles Ónega vivió un incómodo momento durante la emisión de 'Y ahora Sonsoles' de este miércoles al descubrir en directo la verdadera naturaleza comercial de uno de los temas que estaba tratando junto a sus colaboradores. Y tras descubrir que desde el espacio de Antena 3 estaban haciendo referencia de forma abierta a una campaña de publicidad, la presentadora no dudó en cuestionar la escaleta del programa ante la audiencia.

El espacio vespertino conducido por Ónega se centraba este miércoles en un emotivo vídeo publicado por Vicky Martín Berrocal en sus redes, en el que se hacía eco de la lucha contra la obesidad de su hija. "Parece que la obesidad y el sobrepeso se unifican en una sola razón... Todo el mundo juzga de una manera fácil", son algunas de las reflexiones que la influencer lanza sobre el día a día de su hija en el clip que repasaron en el magacín de Antena 3.

Sonsoles Ónega se planta ante la escaleta de su programa tras descubrir una "publicidad indirecta" en directo: "¿Por qué lo damos?"

Así, Sonsoles Ónega, ignorando en todo momento que el clip de redes se enmarcaba dentro de la campaña publicitaria de una marca, dio luz verde a sus colaboradores para mojarse sobre el tema. Fue entonces cuando Pilar Vidal le advirtió sobre la verdadera naturaleza del vídeo que acababan de ver. "Tengo que decírtelo porque yo también era candidata a esta campaña: esto forma parte de una campaña de una de las marcas de los pinchazos", advirtió la periodista.

"Pronto lo veréis, esto es la previa", aseguró la colaboradora mientras a la presentadora le cambiaba el rostro por momentos. "¿Cómo que esto forma parte de una campaña? ¿Esto es publicidad? ¿Entonces por qué lo damos?", preguntó la conductora de 'Y ahora Sonsoles' visiblemente descolocada por la inclusión de este tipo de contenidos en la escaleta del programa, manifestando su rechazo a emitir publicidad encubierta.

Ante esto, Pilar Vidal no tardó en aportar un mayor contexto. "Es una publicidad indirecta porque sabes que ahora mismo hay dos farmacéuticas muy potentes en nuestro país que fabrican un medicamento contra la obesidad que está funcionando", continuó explicando la colaboradora de Sonsoles Ónega mientras esta buscaba la forma de dejar atrás el tema cuanto antes.

"Las dos quieren hacer una campaña. Una la ha hecho a través de otra persona y ellas han sido las elegidas para la otra marca. Va a ser muy habitual verlas en las redes hablando del tema de la obesidad poco a poco", terminaba explicando Vidal antes de que la presentadora se pronunciase con dureza sobre el clip. "Para que la gente lo sepa: ¿esto son lágrimas comerciales?", preguntó con gesto serio Ónega.

"Claro", señaló rápidamente Beatriz Cortázar, que aprovechó para cargar contra Vicky Martín Berrocal. "El discurso es contradictorio, porque estás hablando de la gordofobia y luego estás anunciando algo para adelgazar. No casa una cosa con la otra. La gordofobia es una asquerosidad, pero no lo puedes solucionar adelgazando para satisfacer a la gente", señaló con dureza la periodista.

A su vez, Tamara Gorro, que se encontraba presente en plató, también confesó a Sonsoles Ónega su conexión con esta iniciativa. "Yo me he sumado a esta campaña porque estoy harta de estar escuchando a la gente 'gorda', 'gorda', 'gorda'. A mí me pasa lo contrario con otro problema, pero apoyo lo que dicen Pili y Bea", aseguró la influencer.

"Estos medicamentos son para la enfermedad de la obesidad. Si tú tienes esa enfermedad debes ser coherente y saber que la tienes para siempre, que es crónica y para toda tu vida, no vender una cosa y a la semana siguiente vender otra", terminaba añadiendo Pilar Vidal a modo de advertencia antes de que la presentadora diese por zanjada la franja de "publicidad encubierta" para dar paso a otros temas.