Sonsoles Ónega es incapaz de callarse lo que piensa sobre el relato del suicidio de Verónica Forqué: "No necesito saberlo"

María Iborra, la hija de Verónica Forqué, ha publicado un libro en el que relata los momentos más duros de la vida de su madre y los motivos que llevaron a la actriz a quitarse la vida en diciembre de 2021 tras no soportar las críticas que se realizaron en redes sociales a su paso por 'MasterChef Celebrity'. Un demoledor relato sobre el que Sonsoles Ónega se ha pronunciado en 'Y ahora Sonsoles'.

En este libro, María Iborra no duda en contar cómo su madre Verónica Forqué se quitó la vida al ahorcarse con un pañuelo. "Mi madre se suicidó con un pañuelo. Esa mañana había sacado del armario todos sus pañuelos y mi madre estaba evaluando cuál sería el mejor de todos ellos. Era un casting de pañuelos", empieza explicando la hija de la actriz.

"Se hizo un nudo en la garganta, ató el extremo del pañuelo en el radiador que había encima del wáter y se dejó caer", termina relatando al máximo detalle la hija de Verónica Forqué en este libro que sin duda está dando mucho que hablar.

Tras hacerse eco de algunas de las desgarradoras palabras que usa María Iborra en 'Y ahora Sonsoles', Sonsoles Ónega se preguntaba hasta qué punto la hija de la actriz necesitaba hacer esto. "Yo creo que el libro era necesario pero no solo para el duelo de María sino para denunciar y agitar socialmente el tema de las enfermedades mentales como el uso de algunas sustancias y el acoso mediático a través de las redes", recalcaba Pilar Vidal.

Por su parte, Paloma García-Pelayo reconocía que "es una historia que estremece" y que "no entiendo los detalles terribles que usa y el recorrido que hace por los diarios de la actriz". "Me parece tan íntimo todo que no termino de encajarlo", aseveraba la colaboradora.

Sonsoles Ónega y Paloma García-Pelayo, incómodas con el relato sobre el suicidio de Verónica Forqué

Paloma García-Pelayo y Pilar Vidal en 'Y ahora Sonsoles'

Después era Sonsoles Ónega la que no podía callarse al cuestionar la manera en la que María Iborra relata el suicidio de su madre con todo lujo de detalles. "Yo aquí tengo que confesar que me ha producido algo de estuporcillo leer la forma en la que Verónica Forqué se quita la vida y más hacerlo con las palabras que elige su hija. A mí me produce pudorcillo pero bueno es solo una opinión", soltaba la presentadora. "A mí pudorazo", apostillaba Paloma García-Pelayo.

A la vuelta del vídeo, Sonsoles incidía en que "es tremendo y durísimo" mientras Pilar Vidal trataba de justificarlo. "Pero tú que eres escritora, visualízalo en la mentalidad de un dramaturgo no en la de un escritor o periodista, que es lo que han elegido ellas para complementar esta biografía", le pedía la colaboradora. "Pero es que no es ese género, no lo compro", trataba de replicarle Miguel Lago.

"Es que yo no tengo por qué saber que eligió un pañuelo de seda o no se cómo. Es que yo creo que no tengo que saberlo", insistía entonces Sonsoles Ónega. "Es que vamos a las palabras que utiliza. Un dato que da con un pañuelo, un radiador y de ahí ella cuenta cómo se cuelga y a continuación escribe que había un espejo delante y que seguramente ella se vio, eso ya es una interpretación y será dramaturgia o literatura pero estremece. ¿Y eso realmente le va a liberar?", cuestionaba la colaboradora. "Yo no la entiendo", sentenciaba.