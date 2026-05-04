La emisión de 'La Revuelta' y 'MasterChef' no se podrá ver hoy en toda España por una programación especial en TVE

Este lunes, 4 de mayo, RTVE albergará el primer debate de cara a las elecciones autonómicas andaluzas del domingo 17. Un debate a cinco entre los número uno de las cinco formaciones políticas que concurren a la cita con las urnas (PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía) que derivará en un importante cambio de programación en la desconexión de La 1 para Andalucía; viéndose afectada tanto la emisión de 'La Revuelta' como la de 'MasterChef'.

El debate, que estará moderado por Xabier Fortes y Laura Clavero (presentadora de RTVE en Andalucía), se ofrecerá en riguroso directo a partir de las 21:45 horas, es decir, una vez concluya la segunda edición del 'Telediario' conducido por Pepa Bueno. Desde ese momento, y durante unos 90 minutos aproximadamente, en la región andaluza la oferta será distinta con respecto al resto del país.

Es precisamente por eso por lo que el programa de David Broncano en su totalidad y la primera parte del talent culinario no se podrán ver en la comunidad sureña este lunes. Esos 90 minutos de duración acordados, que podrían estar sujetos a eventuales variaciones, provocarán que La 1 en su desconexión para Andalucía no retome la programación general hasta pasadas las 23:15 horas.

El debate, que se celebrará en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla y en el que participarán Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA), estará vertebrado por tres bloques temáticos.

Economía : empleo, vivienda e infraestructuras

: empleo, vivienda e infraestructuras Políticas sociales : sanidad, educación e inmigración

: sanidad, educación e inmigración Financiación autonómica, pactos y regeneración

Además, al principio de la retransmisión, cada candidato o candidata dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta de: ¿por qué quiere ser presidente de Andalucía? En el turno final, el llamado 'minuto de oro', contarán de un minuto para pedir directamente el voto de cara a unos comicios que, al igual que los de Extremadura, Aragón o Castilla y León, se leerán en clave nacional.

Por otro lado, hay que destacar que aquellos que quieran seguir el debate fuera de la región andaluza, lo podrán hacer a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. En todas estas plataformas se verá a nivel nacional. De hecho, el Canal 24 Horas acogerá un especial postdebate entre las 23:15 y las 00:30 horas que reemplazará a 'La noche en 24 horas'.



