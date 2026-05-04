'Supervivientes' acoge una sanción que no se ha visto nunca antes en una edición del concurso

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' han traspasado todos los límites, saltándose una norma básica del programa. Todo empezó con una gran bronca en 'Playa Victoria' entre Maica Benedicto y Gerad Arias, que acabó salpicando al resto de sus compañeros.

Al límite, Maica decidió apoyarse en algunos de los concursantes de la otra playa. Tras lo sucedido con José Manuel Soto y Alvar Seguí, la ventana entre las dos playas estaba cerrada, y no podían abrirla bajo ningún concepto, algo que a la joven le dio igual. Nagore Robles, Marisa Jara y Alvar le mostraban su apoyo desde el otro lado e la ventana, algo que tenían completamente prohibido.

"Habéis reabierto sin permiso, se os ha advertido y os ha dado igual", se les reprendió desde el programa. Este domingo 3 de mayo, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda les advirtió de que la sanción sería dura. L presentadora les comunicaba que la organización de 'Supervivientes' había tomado una decisión nunca antes vista en la historia del reality.

"Habéis conseguido algo que no se ha hecho hasta ahora, vais a vivir separados en dos playas distintas y en localizaciones diferentes, muy alejadas. Con esto la comunicación va a ser imposible entre los dos grupos. El equipo que se muda es 'Playa Victoria'. Es una sanción que no se ha visto en ninguna edición de 'Supervivientes'", explicaba Sandra Barneda, dejando a todos los concursantes a cuadros.

Los concursantes de 'Supervivientes', obligados a mudarse de localización

Una de las más afectadas por esta sanción era Almudena: "Me da coraje que paguemos justos por pecadores, no me hace ninguna gracia. Es jodido tener aquí a tu pareja, la tienes cerca y a la vez tan lejos. Estoy mal", confesaba la novia de Borja. Antes de conocer dónde iban a vivir a partir de ahora, los integrantes de 'Playa Victoria' tenían que ir hasta su playa para recoger sus cosas.

Sin embargo, no lo iban a tener nada fácil. Tal y como explicó la presentadora, "como se han saltado las normas, 'Poseidón' va a ser muy estricto. Van a tener 90 segundos, lo que quede fuera de la barca se va a quedar en esa playa". De esta forma, los concursantes de 'Supervivientes' corrían por la playa para intentar meter todos sus objetos en la barca en ese corto margen de tiempo.

La llegada a su nuevo destino no era fácil para ninguno. Borja aseguraba a Sandra Barneda que "está siendo muy complicado" estar lejos de Almudena: "Solo pensar que ahora no la voy a poder ver…". Maica, por su parte, no podía evitar las lágrimas: "Me fui a la otra esquina porque no quería estar ahí llorando, no sé explicarme, lo siento. Lo estoy pasando mal estos días, yo no he venido aquí a discutir con mi amigo".

Duranta la entrega de 'Conexión Honduras', también se han emitido unas imágenes escalofriantes. Una inesperada visita generaba el pánico en la playa, y es que Alba Paul se topaba con una serpiente justo al lado de la letrina donde hacía sus necesidades. "¡Una serpiente!", gritaba la joven, alertando a sus compañeros, quienes corrían hacia el lugar de los hechos.

Aunque el animal ya había desaparecido, el miedo seguía presente en la mujer de Dulceida: "Ya se ha ido, pero me cago en la leche". Cuando el resto de concursantes le preguntaban cómo era, ella, visiblemente nerviosa todavía, soltó: "¡Y estoy cagando, tío!". "El día que vea yo una serpiente me tienen que sacar en ambulancia. Madre mía, me cago viva. Con el pánico que las tengo", confesaba Nagore Robles.