Telecinco lanza el estreno de 'Hay una cosa que te quiero decir' contra la gran apuesta de entretenimiento de Antena 3

Tras poner fin a la undécima edición de 'Got Talent' este sábado con la victoria del grupo de baile AM Dance Studio, Telecinco ya anuncia el estreno de la nueva temporada de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez para el próximo sábado 9 de mayo a las 22:00 horas.

De esta manera, el programa de testimonios se enfrentará cara a cara con el estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids', que también llegará el próximo sábado a Antena 3. Asimismo, se verá las caras con el cine de La 1, con 'Malas Lenguas Noche' en La 2, con El Blockbuster de Cuatro y con 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

Con el estreno de 'Hay una cosa que te quiero decir', Telecinco busca batallar en la noche de los sábados después de que la última edición de 'Got Talent' haya marcado sus peores registros de la historia y no haya liderado hasta la gala final con un 11,8% y 878.000 espectadores.

En este sentido, hay que recordar que la pasada edición de 'Hay una cosa que te quiero decir' no logró superar a 'La Voz Kids' pero se mantuvo en datos entre el 9 y el 13% cerrando con una media del 10,9% y 1.518.000 espectadores.

En su vuelta, 'Hay una cosa que te quiero decir' contará con dos madrinas famosas. Por un lado, Anabel Pantoja, que se reencontrará así con Jorge Javier Vázquez tras el fin de 'Sálvame' y con la cantante María del Monte.